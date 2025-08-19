Drei- bis vierstellige Nachzahlungen: Warum für viele Mieter in Sachsen die Heizkosten so hoch ausfallen

Bis 20 Prozent mehr als im Vorjahr müssen einige Mieter nach Erfahrungen des Vogtländischen Mietervereins für eine warme Wohnung zahlen. Es trifft vor allem Gas- und Fernwärmekunden - aus zwei Gründen.

Noch wartet das Ehepaar Schmidt* auf seine Betriebskostenabrechnung. Die beiden Rentner fürchten in dieser Saison Schlimmes, rechnen allein bei den Heizkosten für ihre knapp 70 Quadratmeter große Wohnung in Dresden mit einer drastischen Nachzahlung. Sie wären kein Einzelfall. So wie die Schmidts werden zahlreiche Mieter in Deutschland nun im...