Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. (
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. ( Bild: Susann Prautsch/dpa-tmn
Gut gesichert gegen Einbruch ist die Tür mit einem Querriegelschloss.
Gut gesichert gegen Einbruch ist die Tür mit einem Querriegelschloss. Bild: Susann Prautsch/dpa-tmn
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man seine Haustür absichern kann, damit es Einbrecher schwerer haben.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man seine Haustür absichern kann, damit es Einbrecher schwerer haben. Bild: dpa-infografik/dpa-tmn
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. (
Ein Kastenschluss mit einem Sperrbügel dient der zusätzlichen Sicherung vor Einbruch. ( Bild: Susann Prautsch/dpa-tmn
Gut gesichert gegen Einbruch ist die Tür mit einem Querriegelschloss.
Gut gesichert gegen Einbruch ist die Tür mit einem Querriegelschloss. Bild: Susann Prautsch/dpa-tmn
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man seine Haustür absichern kann, damit es Einbrecher schwerer haben.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man seine Haustür absichern kann, damit es Einbrecher schwerer haben. Bild: dpa-infografik/dpa-tmn
Haus & Garten
Einbruchsschutz: Haustür nachrüsten - das rät die Polizei
Isabelle Modler, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Plötzlich stehen ungebetene Gäste im Flur: ein beklemmender Gedanke. Eine Kriminaloberrätin erklärt, wie Sie Ihre Haustür einbruchssicher machen - und wann ein Tausch ratsam ist.

Stuttgart.

Ein stabiles Türschloss ist zwar wichtig, aber nicht alles: Damit Eingangstüren sicher sind und Einbrecher möglichst gut abhalten, spielen weitere Komponenten eine Rolle. Und die lassen sich auch nachrüsten. Die Kriminaloberrätin Tina Elsner erklärt, worauf es dabei ankommt. 

Ist es immer sinnvoll, eine Tür nachzurüsten?

"Im Prinzip kann jede Tür nachgerüstet werden", sagt Elsner. "Wenn die Tür jedoch von der Gesamtbeschaffenheit so schlecht ist, dass die Nachrüstung teurer ist als eine neue, einbruchsichere Tür, lohnt sich die Investition nicht." Dann sei es oft sinnvoller die alte Tür komplett auszutauschen. 

Worauf sollte man bei einem Türtausch achten?

"Einen guten Einbruchschutz erhalten Sie durch den Einbau geprüfter einbruchhemmender Türen nach DIN EN 1627", sagt Elsner. Dabei ist die Widerstandsklasse entscheidend. Sie ist mit RC gekennzeichnet (englisch: "Resistance Class"). Demnach entspricht RC 1 der niedrigsten Widerstandsklasse und RC 6 der höchsten. 

Die Tür sollte Elsner zufolge mindestens die Klasse RC 2 haben. "So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion - also von Türblatt, Zarge, Schloss und Beschlag - keinen Schwachpunkt gibt. Es handelt sich damit um ein Türelement "aus einem Guss"", erklärt die Kriminaloberrätin.

Wer sich unsicher ist, ob und wie er seine Haustür nachrüsten kann, sollte sich beraten lassen. Kostenlos ist dies bei einer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle möglich. Die Fachleute kommen gegebenenfalls auch zu Ihnen nach Hause und prüfen die Tür vor Ort. Die nächstgelegene Beratungsstelle findet man online über die Beratungsstellensuche.

Meine Haustür ist stabil genug - wie rüste ich sie sinnvoll nach? 

Um die Sicherheit zu erhöhen, gibt es verschiedene Einbruchschutz-Elemente, mit denen Sie die Haustür nachrüsten können. 

Als Geschäftsführerin der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes ist Tina Elsner Expertin auf diesem Gebiet. Sie zählt Beispiele auf: 

  • Zusatzschlösser und Sperrbügel - zum bestehenden Schloss kann man ein Zusatzschloss, etwa mit Sperrbügel installieren lassen. Das bietet einen höheren Widerstand und mehr Sicherheit. "Durch den Sperrbügel wird das Aufstoßen der spaltbreit geöffneten Tür verhindert", so Elsner.
  • Sicherheitsbeschläge - schützen das Schloss und die Tür davor, dass Einbrecher diese aufbohren oder manipulieren.
  • Sicherheitsriegel - sie werden an der Türinnenseite angebracht und bieten so zusätzlichen Schutz. Denn sie sichern die Tür an mehreren Punkten.

Schwache Türblätter sollten verstärkt oder, noch besser, gegen massive Türblätter ausgetauscht werden. Vor allem bei Altbautüren kann man geprüfte, zertifizierte Stangenriegel-Schlösser einsetzen. Ihr Verschluss erfolgt vertikal.

"Sie können Ihre Tür aber auch insgesamt durch ein Querriegelschloss gut sichern", sagt die Expertin. Eine weitere Nachrüstung sei dann in der Regel nicht erforderlich. 

Generell betont Elsner: "Wichtig ist, dass die Nachrüstung für Türblatt, Türrahmen, Türbänder, Türschlösser, Beschläge, Schließbleche und auch Zusatzsicherungen in ihrer Wirkung sinnvoll aufeinander abgestimmt ist und fachgerecht eingebaut wird." Polizeilich empfohlene Fachbetriebe in der Nähe, die Türen nachrüsten, findet man über die Fachbetriebssuche des Portals "k-einbruch.de", das von der Kriminalprävention der Polizei betrieben wird.

Was hilft noch?

Bewegungsmelder können eine sinnvolle Ergänzung sein: "Diese können in der Nähe der Haustür installiert werden, um potenzielle Eindringlinge zu erkennen und Licht zu aktivieren", erklärt Elsner. 

Auch der Einbau von Türspionen erhöht die Sicherheit. Durch die kleinen Gucklöcher sieht man, wer vor der Tür steht, ohne sie öffnen zu müssen. So können ungebetene Gäste einen nicht so einfach überrumpeln. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:23 Uhr
2 min.
IHK beklagt Deindustrialisierung - Umsteuern gefordert
Industrie und Handwerk in Südwestsachsen schlagen Alarm: "Die regionale Wirtschaft bleibt auf Talfahrt." (Symbolbild)
In Südwestsachsen fallen Jobs weg und Investitionen bleiben aus. Warum IHK und Handwerk Alarm schlagen und was Unternehmen am meisten drückt.
23.10.2025
5 min.
Waschmaschine pflegen und reparieren - so hält sie länger
Die regelmäßige Reinigung der Waschmaschine beugt Gerüchen und Schimmel effektiv vor: Besonders bei Frontladern ist die Türmanschette an der Trommel ein kritischer Bereich.
Eine gut gepflegte Waschmaschine ist eine glückliche Waschmaschine. Aber manchmal geht sie doch kaputt. Tipps zur Pflege und wann sich die Reparatur laut Stiftung Warentest noch lohnt.
von Isabelle Modler, dpa
12:21 Uhr
1 min.
Neue Bahnchefin: Konzernumbau soll 2026 beginnen
Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, will den Konzern neu aufstellen. (Archivbild)
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern auf links drehen. Ein konkretes Konzept will sie im Dezember vorstellen. Einige Ziele hat die Managerin aber bereits verraten.
07.10.2025
2 min.
Sichere Wege rund ums Haus - Tipps zur Außenbeleuchtung
Sind der Eingangsbereich und die Wege auf dem Grundstück gut beleuchtet, können Bewohner und Gäste auch in der Dunkelheit sicher zum Haus gelangen.
Worauf Hausbesitzer gerade in der dunklen Jahreszeit bei ihrer Außenbeleuchtung achten sollten - und wie sie Einbrecher abschrecken, Verletzungen vorbeugen und dabei sogar Strom sparen können.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel