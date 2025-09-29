Energiewende zum Anfassen: Herr Winkler bittet zur Solarparty

Ein sächsischer Verein lädt Hausbesitzer zu Drinks und Schnittchen, um sie für erneuerbare Energien zu begeistern. Was bringen solche Veranstaltungen? Ein Erlebnisbericht.

Es sind gut zwei Dutzend Männer jeden Alters, die sich an diesem Spätsommerabend unter dem Carport von Thomas Winkler versammelt haben. Der Hausherr hat belegte Brote, Knabbereien und kalte Getränke bereitgestellt. Sein Publikum sitzt auf Bierbänken. Die Schrift auf der Beamer-Leinwand verrät den Grund der Zusammenkunft: „Solarparty in...