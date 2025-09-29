Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Luftaufnahme des Grundstücks der Familie Winkler im ostsächsischen Lomske: Auf dem Wohnhausdach sind Kollektoren für Solarthermie angebracht, die Module auf dem Carport produzieren Strom.
Luftaufnahme des Grundstücks der Familie Winkler im ostsächsischen Lomske: Auf dem Wohnhausdach sind Kollektoren für Solarthermie angebracht, die Module auf dem Carport produzieren Strom. Bild: Thomas Winkler
Haus & Garten
Energiewende zum Anfassen: Herr Winkler bittet zur Solarparty
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein sächsischer Verein lädt Hausbesitzer zu Drinks und Schnittchen, um sie für erneuerbare Energien zu begeistern. Was bringen solche Veranstaltungen? Ein Erlebnisbericht.

Es sind gut zwei Dutzend Männer jeden Alters, die sich an diesem Spätsommerabend unter dem Carport von Thomas Winkler versammelt haben. Der Hausherr hat belegte Brote, Knabbereien und kalte Getränke bereitgestellt. Sein Publikum sitzt auf Bierbänken. Die Schrift auf der Beamer-Leinwand verrät den Grund der Zusammenkunft: „Solarparty in...
