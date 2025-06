Evakuierung wegen Bombenentschärfung: Was muss mit?

Muss man im Zuge einer Evakuierung die Wohnung verlassen, kann es länger dauern, bis man zurück darf. Darum ist es ratsam, einen Notfallrucksack zu packen. Welche Dinge dort hineingehören.

Bonn.

Bombenentschärfungen sorgen in Deutschland immer wieder für größere Evakuierungen - wie am Mittwoch in Köln, wo fast die gesamte Innenstadt gesperrt wird und besonders viele Menschen betroffen sind.