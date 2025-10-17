Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Immer eine gute Idee: Den eigenen Gastarif regelmäßig prüfen und vielleicht zu einem günstigeren Anbieter wechseln.
Immer eine gute Idee: Den eigenen Gastarif regelmäßig prüfen und vielleicht zu einem günstigeren Anbieter wechseln. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Immer eine gute Idee: Den eigenen Gastarif regelmäßig prüfen und vielleicht zu einem günstigeren Anbieter wechseln.
Immer eine gute Idee: Den eigenen Gastarif regelmäßig prüfen und vielleicht zu einem günstigeren Anbieter wechseln. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Haus & Garten
Finanztip: Gaskosten so niedrig wie seit einem Jahr nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer noch nie den Gasvertrag gewechselt hat, zahlt oft zu viel. Warum ein Tarifwechsel jetzt besonders lohnend sein kann.

Berlin.

Heizen Sie mit Gas? Dann könnte sich jetzt ein Preisvergleich lohnen. Das Ratgeberportal Finanztip hat herausgefunden, dass die Preise für den Energieträger aktuell so günstig sind wie zuletzt vor einem Jahr. Ein Wechsel kann darum für erhebliche Einsparungen sorgen. 

Bei verbraucherfreundlichen Tarifen werden nach Angaben von Finanztip derzeit etwa 9,5 Cent je Kilowattstunde fällig (Arbeitspreis inklusive anteiligem Grundpreis). Zum Vergleich: In der Grundversorgung kostet die Kilowattstunde Gas derzeit etwa 14,3 Cent. 

Wer seinen Gasvertrag noch nie gewechselt hat, steckt vermutlich in dieser oftmals teuersten Option. Bei einem Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh kann die Ersparnis bei einem Wechsel aus der teuren Grundversorgung in einen günstigen Tarif so rund 900 Euro betragen. Preisvergleichsportale im Netz können bei der Suche helfen.

Kündigungsfristen beachten

Die Grundversorgung können Kundinnen und Kunden mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen verlassen. Einen Sondertarif können Verbraucherinnen und Verbraucher nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen.

Ein Wechsel kann nach Ansicht von Finanztip auch deswegen sinnvoll sein, weil im kommenden Jahr voraussichtlich die Gasnetzentgelte weiter steigen werden, die die Gasrechnung verteuern. Im Schnitt könnte es um rund zehn Prozent nach oben gehen, in manchen Regionen sogar deutlich mehr. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
01.10.2025
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Mal steigen, mal fallen die Heizölpreise. Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölpreis sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
16:32 Uhr
3 min.
UEFA lehnt Frankfurts Antrag auf Verlegung gegen Neapel ab
Eintracht Frankfurt wird bei der SSC Neapel nach Ablehnung eines Antrags auf Spielverlegung ohne Unterstützung der Fans spielen. (Archivbild)
Eintracht Frankfurt scheitert mit dem Versuch, das Champions-League-Spiel bei Neapel an einen neutralen Ort zu verlegen. Die Partie steigt ohne Fans aus Frankfurt. Der Unmut des Clubs ist groß.
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
01.10.2025
2 min.
Wenig investieren, viel Energie sparen: Heizrohre isolieren
Sparpotenzial nutzen: Heizungsrohre dämmen und so Wärmeverluste clever vermeiden.
Wer Heizkosten sparen will, sollte mal einen Blick auf die Heizungsrohre im Haus werfen. Wie viel man sparen kann, wenn man die gut einpackt und welche Rolle dabei die Raumtemperatur im Keller spielt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel