Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gute Voraussetzungen für die Outdoor-Küche - ein fester Untergrund und ein schöner Blick.
Gute Voraussetzungen für die Outdoor-Küche - ein fester Untergrund und ein schöner Blick. Bild: AMK/dpa-tmn
Wind und Wetter ausgesetzt: Eine Küche im Freien sollte aus hochwertigen, witterungsbeständigen und rostfreien Materialien bestehen.
Wind und Wetter ausgesetzt: Eine Küche im Freien sollte aus hochwertigen, witterungsbeständigen und rostfreien Materialien bestehen. Bild: AMK/dpa-tmn
Für eine ganze Küchenzeile im Freien hat nicht jeder Platz - dann ist ein Grill mit etwas Stauraum eine gute Alternative.
Für eine ganze Küchenzeile im Freien hat nicht jeder Platz - dann ist ein Grill mit etwas Stauraum eine gute Alternative. Bild: Ina Fassbender/dpa-tmn
Gute Voraussetzungen für die Outdoor-Küche - ein fester Untergrund und ein schöner Blick.
Gute Voraussetzungen für die Outdoor-Küche - ein fester Untergrund und ein schöner Blick. Bild: AMK/dpa-tmn
Wind und Wetter ausgesetzt: Eine Küche im Freien sollte aus hochwertigen, witterungsbeständigen und rostfreien Materialien bestehen.
Wind und Wetter ausgesetzt: Eine Küche im Freien sollte aus hochwertigen, witterungsbeständigen und rostfreien Materialien bestehen. Bild: AMK/dpa-tmn
Für eine ganze Küchenzeile im Freien hat nicht jeder Platz - dann ist ein Grill mit etwas Stauraum eine gute Alternative.
Für eine ganze Küchenzeile im Freien hat nicht jeder Platz - dann ist ein Grill mit etwas Stauraum eine gute Alternative. Bild: Ina Fassbender/dpa-tmn
Haus & Garten
Fünf Schritte: So planen Sie Ihre Outdoor-Küche
Isabelle Modler, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie lieben Ihren Garten und wollen beim Kochen nicht allein in der Küche stehen, während alle anderen draußen sind? Dann könnte eine Outdoor-Küche genau das Richtige sein. Tipps für die Planung.

Bad Honnef/ Mannheim.

Auf der Terrasse fast profimäßig grillen, für die Familie draußen kochen und Gäste im Garten bewirten - nicht nur an heißen Sommertagen: Gemeinsames Kochen im Freien findet immer mehr Anhänger, so Christine Scharrenbroch vom Verband der Deutschen Möbelindustrie. 

Für viele ist das Freiluft-Kochen nicht nur im Sommer attraktiv. Und da kommt Ausrüstung ins Spiel: Wem eine Kühltasche, ein einfacher Tisch und der kleine Grill nicht mehr reicht, der findet für den Außenbereich etwa Küchentheken, einzelne Module mit und ohne Rollen, aber auch Kochinseln und ganze Küchenzeilen. 

"Wer eine Outdoor-Küche plant, sollte nicht nur an Design und Ausstattung denken, sondern auch an Funktionalität, Witterungsbeständigkeit und die individuelle Nutzung", rät Volker Irle von der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK). 

Fünf Tipps zur Planung, damit Freiluft-Hobbyköchinnen und -köche an einer Outdoor-Küche lange - und nicht nur im Sommer - Freude haben:

1. Schritt: Ausstattung richtig einschätzen

Bei der Planung sollte man sich zunächst überlegen, was man sich von der Küche im Freien genau verspricht und welche Ausstattung man dafür benötigt. Dabei helfen diese Fragen: 

  • Wie viele Personen wollen Sie wie häufig bewirten?
  • Für welche Gerichte und Zubereitungsarten wollen Sie die Küche nutzen?
  • Wie viel Platz haben Sie dafür im Garten oder auf der Terrasse?
  • Welche Anschlüsse sind nötig?
  • Und natürlich: Welches Budget steht zur Verfügung?

Geht es lediglich um mehr Stauraum zum Grillen? Dann könne eine kleine Variante mit einem Grill plus Schränken ausreichen, so Christine Scharrenbroch. Will man hingegen regelmäßig mehrere Personen mit aufwendigeren Speisen bewirten, empfiehlt sich laut Scharrenbroch eine größere Outdoor-Küche - mit mehreren Grills, einem Spülbecken und weiteren Geräten wie Gas- oder Induktionskochfeldern sowie einer Abfalllösung. 

Tipp: Auch eine mobile Lösung ist denkbar. Besteht die Outdoor-Küche aus einzelnen Modulen mit Rollen, ist sie verschiebbar und kann so im Winter etwa im Schuppen eingelagert werden.

2. Schritt: Optimalen Standort finden

Der richtige Standort ist für die Funktionalität der Küche entscheidend - bei der Entscheidung sollte man nicht nur an kurze Wege denken. 

  • Untergrund: Für eine Outdoor-Küche ist ein fester und ebener Untergrund erforderlich, sagt Scharrenbroch - geeignet sei etwa eine Terrasse aus Naturstein, Fliesen, Beton oder Holz. Wer naturbelassenes Holz für den Boden verwendet, sollte es entsprechend behandeln und dabei auf Rutschfestigkeit achten. Je nach Größe der Küche kann es sinnvoll sein, vorher ein festes Fundament zu bauen.
  • Leitungen: Wer sich etwa ein Spülbecken wünscht, sollte seine Küche in der Nähe eines Wasseranschlusses planen - zumindest, wenn man keine neuen Leitungen für die Frischwasserzufuhr und die Abwasserentsorgung verlegen will.
  • Sonne und Wind: Zudem sollte man bei der Standortwahl ans Wetter denken - an einem windigen Ort oder in der prallen Mittagssonne will keiner vor dem Grill stehen. Ein Sonnenschirm hilft, um ein schattiges Plätzchen zu schaffen. Eine Überdachung und ein windgeschützter Ort können sogar an Regentagen für wetterunabhängigen Grill- und Kochspaß sorgen.
Wer sich ein Spülbecken in seiner Outdoor-Küche wünscht, sollte bei der Standortsuche an den Wasseranschluss denken.
Wer sich ein Spülbecken in seiner Outdoor-Küche wünscht, sollte bei der Standortsuche an den Wasseranschluss denken. Bild: AMK/dpa-tmn
Wer sich ein Spülbecken in seiner Outdoor-Küche wünscht, sollte bei der Standortsuche an den Wasseranschluss denken.
Wer sich ein Spülbecken in seiner Outdoor-Küche wünscht, sollte bei der Standortsuche an den Wasseranschluss denken. Bild: AMK/dpa-tmn

3. Schritt: Genügend Anschlüsse einplanen

Je nach Anforderungen benötigt die Outdoor-Küche unterschiedliche Anschlüsse: für ein Spülbecken etwa einen Wasseranschluss, für Elektrogeräte etwa einen Stromanschluss. Wichtig, dieser sollte spritzwassergeschützt sein. "Normalerweise reicht ein gängiger 230-Volt-Stromanschluss. Soll auch ein Durchlauferhitzer installiert werden, braucht es einen Starkstromanschluss", erklärt Scharrenbroch.

Tipp: Falls kein Stromanschluss geplant ist, können Gas- oder Holzkohlegrills eine geeignete Alternative zu Elektrogrill und anderen strombetriebenen Optionen sein.

4. Schritt: Arbeitsplatz perfekt einrichten

Den Platzbedarf sollte man möglichst großzügig kalkulieren: "Wichtig ist eine sinnvolle Aufteilung in Koch-, Vorbereitungs- und Stauraumbereiche – und ausreichend Arbeitsfläche", so Irle. 

Dabei sollte man unbedingt auch an Laufwege denken: Wo ist etwa eine Abstellfläche sinnvoll, damit Gäste oder die Familie das fertige Grillgut einfach abholen können? Wo sollte möglicherweise der Kühlschrank stehen, damit man die Lebensmittel gut erreichen kann?

Kurze Laufwege und gute Planung sorgen für einen entspanntes Grill- und Kochvergnügen im Garten.
Kurze Laufwege und gute Planung sorgen für einen entspanntes Grill- und Kochvergnügen im Garten. Bild: AMK/dpa-tmn
Kurze Laufwege und gute Planung sorgen für einen entspanntes Grill- und Kochvergnügen im Garten.
Kurze Laufwege und gute Planung sorgen für einen entspanntes Grill- und Kochvergnügen im Garten. Bild: AMK/dpa-tmn

Außerdem ist wichtig, dass die Arbeitsfläche zur Körpergröße passt. Dazu rät die DIY-Academy in Köln: Bei einer Körpergröße von etwa 1,60 Meter sollte die Arbeitshöhe 90 Zentimeter betragen. Wer hingegen 1,90 Meter groß ist, für den ist eine Arbeitshöhe von etwa 105 Metern angenehm.

5. Schritt: Auf Witterungsbeständigkeit achten

Outdoor-Küchen sind in der Regel das ganze Jahr über der Witterung ausgesetzt. Daher sollte man auf hochwertige Materialien setzen, die rostfrei, witterungs- und UV-beständig sind. Als besonders robust und langlebig gelten Volker Irle zufolge Materialien wie: 

  • Granit
  • Edelstahl (V2A oder V4A)
  • High Pressure Laminate - HPL abgekürzt. 

"Inzwischen gibt es wetterfeste Kühlschränke, Spülen, Möbel und Arbeitsplatten, denen sämtliche Witterungen nichts anhaben können", so Irle. Am besten lassen sich Käufer dazu im Küchenfachhandel beraten.

Übrigens: Bei Outdoor-Möbeln definiert die europäische Normenreihe (DIN EN 581) grundlegende Sicherheits- und Stabilitätsanforderungen. Bei Outdoor-Küchen gibt es bislang zwar keine einheitlichen Siegel oder Normen. Doch viele Hersteller setzen laut AMK freiwillig auf die Qualitätssicherung durch unabhängige Prüfstellen. Dies in Kombination mit Materialqualität, Verarbeitung und Witterungsresistenz "sind die besten Indikatoren dafür, dass die Outdoor-Küche für einen ganzjährigen Außeneinsatz geeignet ist", so Irle.

Außerdem sollte man über einen Wetterschutz nachdenken, um Geräte, Möbel sowie die Arbeitsflächen vor Regen, Schnee und Kälte zu schützen. Hier gibt es verschiedene Lösungen. Für eine feste Überdachung ist unter Umständen eine Baugenehmigung nötig. Dazu kann das zuständige Bauamt Auskunft geben. Alternativ können maßgeschneiderten Abdeckhauben zur Langlebigkeit der Outdoor-Küche beitragen, so Irle. 

Tipp: Wer sich Schränke für seine Outdoor-Küche oder eine Grillstation selbst bauen will, sollte auch hier auf Qualität achten - also für die Befestigung etwa Edelstahlschrauben mit mindestens A2-Qualität verwenden, um Rost und Holzverfärbungen zu vermeiden, rät die DIY-Academy. Zudem sollte man witterungsbeständiges Holz wählen, wie die harzreiche Douglasie. Und den Brettern mehrere Anstriche mit einem passenden Terrassen-Öl gönnen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand
Mit sieben Toren war Laura Penzes am Donnerstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Testspiel gegen den HC Leipzig.
Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.
Anika Zimny
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
30.07.2025
4 min.
Eigene Grillstation bauen: So klappt es Schritt für Schritt
Mit einigen Dielen und Mauersteinen kann man selbst eine Grillstation bauen und an die individuellen Bedürfnisse anpassen.
Wer gerne im Freien grillt und auf Terrasse oder Balkon etwas Platz hat, kann sich eine feste Grillstation bauen. Mit dieser Anleitung, ein paar Mauersteinen und Holzdielen geht das ganz einfach.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
11:46 Uhr
4 min.
Kühlschrank rausstellen: Dauerhaft oder nur für Grillparty?
Nicht jedes Gerät ist für den Dauerbetrieb im Freien geeignet: Witterung und UV-Strahlung können herkömmlichen Kühlschränken im Garten dauerhaft schaden.
Wer im Sommer auf der Terrasse oder im Garten feiert, will seinen Gästen gekühlte Getränke servieren. Ein Kühlschrank im Freien scheint da eine gute Idee zu sein - aber auch als dauerhafte Lösung?
Mehr Artikel