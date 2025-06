Gegen das Insektensterben: Wie ein Mann aus Sachsen die Gartenwelt mit einer App revolutionieren will

Klimakrise, Insektensterben und viele invasive Pflanzen – wer wirklich im Sinn der Natur gärtnern will, hat es nicht einfach. Doch es gibt Hilfe: Die Pflanzen-App „Natura DB“ aus Dessau!

Nur weil man faul ist, heißt das nicht, dass man nicht auch die Welt retten kann. Oder zumindest ein kleines bisschen besser machen. So wie ein Mitarbeiter einer Softwarefirma in Dessau, der nicht allzu viel Arbeit in seinen Garten stecken wollte: Pflegeleicht und ästhetisch schön sollte es sein, doch er merkte schnell, dass die zunehmend...