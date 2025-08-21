Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine gute Dämmung zahlt sich nicht nur finanziell aus - auch der Wohnkomfort und der Immobilienwert können sich dadurch erhöhen.
Eine gute Dämmung zahlt sich nicht nur finanziell aus - auch der Wohnkomfort und der Immobilienwert können sich dadurch erhöhen. Bild: Kai Remmers/dpa-tmn
Eine gute Dämmung zahlt sich nicht nur finanziell aus - auch der Wohnkomfort und der Immobilienwert können sich dadurch erhöhen.
Eine gute Dämmung zahlt sich nicht nur finanziell aus - auch der Wohnkomfort und der Immobilienwert können sich dadurch erhöhen. Bild: Kai Remmers/dpa-tmn
Haus & Garten
Gegen Wärme und Kälte: Warum sich eine Dämmung oft lohnt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer sein Haus richtig dämmen lässt, schwitzt im Sommer weniger - und kann im Winter Heizkosten sparen. Doch nicht nur das verbesserte Raumklima und niedrigere Energiekosten rechtfertigen den Aufwand.

Düsseldorf/München.

Energiekosten senken, das Raumklima verbessern und das Klima schützen: Eine gute Gebäudedämmung bringt viele Vorteile. Wer eine neue Dämmung für sein Dach und die Fassade plant, verbessert nicht nur seinen Wohnkomfort im Sommer wie im Winter. Entgegen mancher Vorurteile rechnet sich die Maßnahme auch finanziell. 

In der Regel sei diese Maßnahme günstiger als eine neue Heizung und spare viel CO2 ein, sagt Christian Handwerk, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. Die Dämmung von Dach oder Wand lohne sich fast immer. Daher steht die Gebäudedämmung häufig an erster Stelle, wenn es um Energieeffizienz-Maßnahmen an einer Immobilie geht.

Vorteile im Sommer und im Winter

An warmen Sommertagen ist die Dämmung ein effektiver Hitzeschutz - insbesondere im Dachgeschoss. Denn Dachziegel können sich im Sommer auf bis zu 80 Grad Celsius aufheizen, so die Verbraucherzentrale Bayern. Eine fachgerechte Isolierung kann den Wärmeeintrag spürbar reduzieren.

Im Winter hilft die Dämmung im Dachgeschoss hingegen, Heizkosten zu reduzieren. "Ein unsaniertes Haus verliert etwa 20 Prozent seiner Wärme über das Dach", sagt Sigrid Goldbrunner. Die Energieexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern schätzt, dass je nach Ausgangszustand durch eine Dachdämmung Einsparungen von mehreren Hundert Euro im Jahr möglich sind.

Ein Beispiel: Wenn man eine ungedämmte Außenwand 16 Zentimeter dick dämmen lässt, lässt die Wand nur noch 10 bis 20 Prozent der ursprünglichen Energiemenge durch, so Goldbrunner. So könne sich die Investition bei einem Ziegelmauerwerk in der Regel nach weniger als 15 Jahren rechnen. 

Immobilie erfährt Aufwertung

Zwar amortisiere sich eine Dachdämmung häufig nicht ganz so schnell, trotzdem lohne sich die Maßnahme laut Goldbrunner in vielen Fällen. Zumal durch die energetische Aufwertung oft auch der Immobilienwert steigt. 

Am besten holen sich Hauseigentümer mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen sich zu möglichen Dämmmaterialien, Dämmarten sowie der sinnvollen Reihenfolge der Maßnahmen beraten. Einen Anhaltspunkt dazu bietet etwa der Dämmatlas der Verbraucherzentrale Energieberatung.

Übrigens: Wichtig ist, dass die Gebäudedämmung durch einen Fachbetrieb ausgeführt wird, um Wärmebrücken oder Schäden bei der Anbringung zu vermeiden. Dann kann eine Dämmung auch das Risiko von Schimmelbildung reduzieren. Die Luftfeuchte im Gebäude muss laut Verbraucherzentrale NRW dennoch kontrolliert werden - regelmäßiges Lüften hilft. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
2 min.
Fassadenbegrünung: Wie Pflanzen Ihr Zuhause kühlen können
Pflanzen an der Fassade sorgen im Sommer für Schatten und im Winter für zusätzliche Dämmung.
Wenn die Sonne im Sommer nicht ungehindert auf die Hausfassade scheinen kann, erhitzt sich diese auch weniger. Im Inneren kann es darum kühler bleiben. Eine üppige Fassadenbegrünung kann dabei helfen.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
10:37 Uhr
2 min.
Schäden nach Starkregen? Vor dem Aufräumen Profi fragen
Vor dem Abpumpen des Kellers gibt es einige Dinge zu beachten.
Wer nach einem Unwetter von Schäden betroffen ist, benötigt häufig Hilfe von Profis. Doch die Suche nach Handwerkern gestaltet sich mitunter schwierig. Worauf es ankommt und wer wobei helfen kann.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
Mehr Artikel