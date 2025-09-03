Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das lebendige Weidentipi wächst und bietet Kindern einen grünen Rückzugsort im Garten.
Das lebendige Weidentipi wächst und bietet Kindern einen grünen Rückzugsort im Garten. Bild: DIY Academy/dpa-tmn
Ein spatenbreiter Graben mit rund zwei Metern Durchmesser sorgt für die Stabilität des Tipis.
Ein spatenbreiter Graben mit rund zwei Metern Durchmesser sorgt für die Stabilität des Tipis. Bild: DIY Academy/dpa-tmn
Hochwertige, frische Weidenäste erleichtern das Flechten und sorgen für kräftigen Wuchs.
Hochwertige, frische Weidenäste erleichtern das Flechten und sorgen für kräftigen Wuchs. Bild: DIY Academy/dpa-tmn
Das Weidentipi im Garten entsteht durch das Einpflanzen von zehn frischen, biegsamen Weidenruten.
Das Weidentipi im Garten entsteht durch das Einpflanzen von zehn frischen, biegsamen Weidenruten. Bild: DIY Academy/dpa-tmn
Haus & Garten
Grünes Tipi für Kinder bauen - am besten jetzt pflanzen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer jetzt Weidenruten in die Erde setzt, kann ein lebendiges Spielhaus für kleine Abenteurer schaffen. Hier einige Tipps, wie Sie so ein begrüntes Tipi für Kinder Schritt für Schritt bauen können.

Köln.

Abenteuer im eigenen Garten erleben, versteckt unter einem grünen Blätterzelt: Wer seinen Kindern oder Enkeln ein schönes Erlebnis bescheren will, kann jetzt Weidenruten in den Boden stecken und sich im kommenden Jahr über ein bepflanztes Tipi freuen. Das Ganze lässt sich mit Weidenruten, etwas Seil und wenigen Handgriffen umsetzen.

Wichtig für die Planung: zunächst einen geeigneten Standort finden. Ideal ist ein sonniger bis halbschattiger Platz mit feuchtem, nährstoffreichem Boden, der windgeschützt liegt. Am besten sucht man sich eine Fläche von etwa drei mal drei Metern, rät die DIY Academy in Köln, und gibt Tipps, wie Bastler die Bauanleitung umsetzen. Und so geht's:

1. Schritt: Form anlegen

Ist ein guter Standort gefunden, sollte man zunächst mit einem Spaten einen kreisförmigen Graben ausheben - etwa mit zwei Metern Durchmesser, einem Spaten Breite und etwa 40 Zentimetern Tiefe. Die Form des Grabens bestimmt die Größe und die Stabilität des späteren Unterschlupfs.

Tipp: In die Mitte des späteren Tipis einen Stock stecken und daran ein Seil knoten. Am Ende des Seils im gewünschten Durchmesser einen Spaten befestigen und damit mehrfach bei gespanntem Seil in den Boden einstechen - so kann man den Kreis exakt ziehen.

2. Schritt: Weidenruten aussuchen

Als Nächstes braucht man zehn frische, dicke Weidenruten mit etwa drei Metern Länge. Sie werden im Abstand von etwa 60 Zentimetern in den Graben gesteckt. Wer sie selbst schneidet, sollte darauf achten, dass die Äste gesund, hochwertig und biegsam sind - so treiben sie besser wieder aus. Es gibt aber auch fertige Bausätze im Handel.

Tipp: Für die Sicherheit der Kinder sollten die Ruten fest im Boden stecken sowie überstehende Äste abgeschnitten oder wenn nötig geglättet werden.

3. Schritt: Tipi bepflanzen und dekorieren

Die stabilen Weidenruten werden oben, kurz unter der Spitze mit einem Hanfseil zusammengebunden. Anschließend dünnere Ruten um die stabilen Äste herum flechten - bis der Unterschlupf von unten bis oben bedeckt ist. Wichtig: Dabei darf man eine Aussparung für den Eingang nicht vergessen. 

Tipp: Für eine üppige Bepflanzung kann man zwischen die Weidenruten Knöterich setzen. Zusätzlich sind Kletterpflanzen wie Kapuzinerkresse geeignet oder Efeu für eine ganzjährige Begrünung. 

Anschließend den Boden wieder mit Erde befüllen. Mit dekorativen Elementen aus der Natur kann man das Tipi verzieren. Zudem kann man das Innere mit einem Unkrautvlies abdecken und den Boden mit weichen Holzhackschnipseln auffüllen. Fertig!

Noch ein Pflegehinweis: Regelmäßiges Gießen ist gerade in den ersten Wochen entscheidend. Zunächst sollte man die Äste etwas wachsen lassen. Später kann man herausgewachsene Triebe regelmäßig in Form schneiden oder neue Triebe vorsichtig biegen und ins bestehende Geflecht einarbeiten. (dpa)

