Handspülmittel auch für Spiegel und Küchenoberflächen nutzen

Viel hilft viel? Das gilt nicht unbedingt bei Putzmitteln. Denn Verbraucherschützern zufolge braucht man für den Hausputz gar nicht viele.

Düsseldorf.

Mit was kann ich den Boden reinigen, wie die Küchenoberflächen - und mit welchen Mitteln wird eigentlich das Klo sauber? Die Vielfalt an Putz- und Reinigungsmitteln in den Regalen von Drogerien und Supermärkten ist zwar riesig. Laut der Verbraucherzentrale NRW reichen vier Reiniger aber für einen gründlichen Hausputz aus: Allzweckreiniger, Scheuerpulver oder Scheuermilch, Handspülmittel und Essig- oder Zitronensäure bzw. entsprechende Reiniger damit.