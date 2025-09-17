Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Feuer frei: Automatische Systeme wie Abbrandsteuerungen sorgen für effizientere und sauberere Verbrennung in Festbrennstofföfen.
Feuer frei: Automatische Systeme wie Abbrandsteuerungen sorgen für effizientere und sauberere Verbrennung in Festbrennstofföfen. Bild: Florian Schuh/dpa-tmn
Feuer frei: Automatische Systeme wie Abbrandsteuerungen sorgen für effizientere und sauberere Verbrennung in Festbrennstofföfen.
Feuer frei: Automatische Systeme wie Abbrandsteuerungen sorgen für effizientere und sauberere Verbrennung in Festbrennstofföfen. Bild: Florian Schuh/dpa-tmn
Haus & Garten
Haus mit Ofen heizen - was bringt eine Abbrandsteuerung?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer über einen Ofen zum Heizen nachdenkt, sollte sich mit den Details beschäftigen. Abbrandsteuerungen verbessern den Wirkungsgrad, sind aber nur eine Option, um Emissionen und Heizkosten einzusparen.

Berlin.

Abbrandsteuerungen überprüfen und regeln den Verbrennungsprozess in Festbrennstofföfen automatisch. Sie sind in den vergangenen Jahren in den Fokus gerückt, da Städte und Kommunen strengere Luftreinhaltepläne umsetzen, so der Verband Privater Bauherren (VPB). Sie werden demnach sogar als verpflichtendes Ausstattungsmerkmal für Festbrennstofföfen diskutiert.

Hat der Ofen eine Abbrandsteuerung, müssen Verbraucher nicht mehr mit Hilfe der Luftklappen manuell nachjustieren. "Stattdessen messen Sensoren die Temperatur und Abgaszusammensetzung und passen daraufhin die Luftzufuhr an", erläutert der Bausachverständige Carsten Clobes. 

Der Vorteil: "Dadurch verbrennt das Holz nahezu vollständig, was Kohlenmonoxid- und Feinstaubemissionen deutlich reduziert und den Wirkungsgrad verbessert", so der Leiter des VPB-Regionalbüros Kassel.

Ganzheitlicher Blick

Allerdings ist die Abbrandsteuerung nur ein Element, um Emissionen zu reduzieren. Um alle Schadstoffe auf das gewünschte Minimum zu senken, reicht sie allein nicht immer aus, so Clobes. Manchmal sind dafür etwa ein nachgeschalteter Katalysator oder Elektrofilter nötig. 

Wollen Eigentümer ihre Heizkosten senken sowie Emissionen reduzieren, sollten sie ihre Immobilie sowie die Heizung und Dämmung ganzheitlich betrachten. "Das heißt zum Beispiel auch, dass sich Ofenheizungen in der Regel gut mit Solarthermie kombinieren lassen", so Clobes. Verbraucher sollten sich also von Experten umfangreich beraten lassen, wenn sie eine Ofenheizung planen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
15:32 Uhr
3 min.
Heizkosten einsparen - so gelingt es mit wenig Aufwand
Saubere Heizkörper: Staub und Schmutz mindern die Wärmeabgabe und sollten regelmäßig entfernt werden.
Die Energiepreise sind in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen. Wer Wärmeverluste vermeiden und so Heizkosten sparen will, kann zu Beginn der Heizsaison ein paar einfache Handgriffe durchführen.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
27.08.2025
2 min.
Altbau vor dem Kauf auf Pilzbefall prüfen lassen
Möglicher Pilzbefall: Vor dem Kauf sollte ein Altbau von einem unabhängigen Sachverständigen kontrolliert werden.
Hohe stuckverzierte Räume, Bodendielen, Kachelofen. Einen Altbau empfinden viele Menschen als reizvoll. Vor einem Kauf sollte man aber genau hinsehen, vor allem, wenn so ein Haus länger leer stand.
Mehr Artikel