Hausbesitzer aus dem Erzgebirge rechnet vor: So kann’s gehen mit der Wärmepumpe

Sebastian Weinhold aus dem Erzgebirge heizt seit 2015 mit einer Erdwärmepumpe. Wie sie funktioniert, was sie finanziell gebracht hat und wie die Situation in Sachsen aussieht.

Es sei kein übersteigertes Umweltbewusstsein gewesen, das ihn zur Wärmepumpe gebracht habe, sagt Sebastian Weinhold. „Eher ein Ausschlussverfahren.“ Begonnen habe alles vor elf Jahren, beim Kauf eines Eigenheims in seinem Heimatort Neudorf. Heizung hatte das 1988 errichtete Gebäude keine mehr. Gasanschluss? Fehlanzeige. Einen... Es sei kein übersteigertes Umweltbewusstsein gewesen, das ihn zur Wärmepumpe gebracht habe, sagt Sebastian Weinhold. „Eher ein Ausschlussverfahren.“ Begonnen habe alles vor elf Jahren, beim Kauf eines Eigenheims in seinem Heimatort Neudorf. Heizung hatte das 1988 errichtete Gebäude keine mehr. Gasanschluss? Fehlanzeige. Einen...