Heizungstausch: Sächsische Energieagentur erklärt Systeme, Kosten und Fristen

Dresden. Viele Menschen sind verunsichert, was denn nun für ihre alte Heizung gilt – und welche neuen Alternativen es gibt. Freia Frankenstein-Krug berät bei der Saena zum Thema und beantwortet die wichtigsten technischen, finanziellen und rechtlichen Fragen.

„Freie Presse": Frau Frankenstein-Krug, angenommen, ich bin Hausbesitzer, und jetzt zu Beginn der Heizperiode geht meine Öl- oder Gasheizung kaputt. Welchen Rat geben Sie mir, wenn ich mir unsicher bin, wie ich künftig heizen will?