Der Sommer ist die optimale Zeit, um die Heizung warten zu lassen - oder auf eine Wärmepumpe zu wechseln. Bild: Doreen Garud/dpa/dpa-tmn
Der Sommer ist die optimale Zeit, um die Heizung warten zu lassen - oder auf eine Wärmepumpe zu wechseln. Bild: Doreen Garud/dpa/dpa-tmn
Haus & Garten
Heizungswartung: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist
Wenn es draußen kalt wird, sollte die Heizung funktionieren. Wer sie rechtzeitig durchchecken lässt, spart sich Ärger - und vielleicht sogar Geld. Denn so manches Teil ist vielleicht veraltet.

Berlin.

Wenn es draußen warm ist, braucht man die Heizung höchstens in Ausnahmefällen. Doch wenn es so langsam wieder kälter wird und dann etwas mit der Heizung nicht stimmt, muss man erst einmal frieren. Deshalb ist der Sommer die optimale Zeit, um die Heizung warten zu lassen, so Lutz Schulte von der Initiative Wärme+. So werden mögliche Schwachstellen frühzeitig erkannt, und es bleibt noch reichlich Zeit, um Teile auszuwechseln. 

Die Wartung kann aber auch noch andere Vorteile mit sich bringen. So kann etwa eine Ungleichheit der Wärmeverteilung zu unterschiedlichen Räumen festgestellt werden. Solch ein Problem kann etwa mit einem hydraulischen Abgleich gelöst werden, damit das gesamte Zuhause gleichmäßig und kostensparender aufgeheizt wird.

Mehr sparen durch neue Teile

Gleichermaßen kann es sich aber auch lohnen, veraltete Teile durch neuere zu ersetzen, wodurch die Heizung effizienter arbeitet und noch mehr Heizkosten einspart. So können moderne Hocheffizienzpumpen den tatsächlichen Heizbedarf ermitteln und sich daran anpassen.

Auch ein Wechsel zu einer modernen Wärmepumpe kann interessant sein, so Schulte. Wärmepumpen nutzen Umweltenergie aus der Luft oder der Erde, wodurch sie nachhaltig und kostengünstig arbeiten. Wer von einer fossilen Anlage zu einer Wärmepumpe wechselt, bekommt im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude sogar bis zu 70 Prozent der Investitionskosten gezahlt. (dpa)

