„Hilfe, der Handwerker kommt“ - Wie verhalte ich mich richtig bei Reparatur-Besuchen?

Viele Menschen machen sich Gedanken, wenn Handwerker für Arbeiten zu einem in die Wohnung kommen. Soll ich im Raum bleiben oder nerve ich? Ist es sauber genug? Hendrik Rottluff, Handwerker seit „eigentlich schon immer“, geht auf all die Sorgen ein, die solche Termine zum zwischenmenschlichen Albtraum machen.

Freie Presse: Herr Rottluff, können Sie nachvollziehen, dass Menschen unsicher sind, wenn Handwerker für Arbeiten in ihre Wohnung oder ihr Haus kommen? Freie Presse: Herr Rottluff, können Sie nachvollziehen, dass Menschen unsicher sind, wenn Handwerker für Arbeiten in ihre Wohnung oder ihr Haus kommen?