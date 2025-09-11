Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hendrik Rottluff steht bei Handwerker-Besuchen oft auf der anderen Seite: Mit seinem Bruder ist er Chef eines Sanitärbetriebs in Chemnitz.
Hendrik Rottluff steht bei Handwerker-Besuchen oft auf der anderen Seite: Mit seinem Bruder ist er Chef eines Sanitärbetriebs in Chemnitz. Bild: Kirsten Erlebach
Hendrik Rottluff steht bei Handwerker-Besuchen oft auf der anderen Seite: Mit seinem Bruder ist er Chef eines Sanitärbetriebs in Chemnitz.
Hendrik Rottluff steht bei Handwerker-Besuchen oft auf der anderen Seite: Mit seinem Bruder ist er Chef eines Sanitärbetriebs in Chemnitz. Bild: Kirsten Erlebach
Haus & Garten
„Hilfe, der Handwerker kommt“ - Wie verhalte ich mich richtig bei Reparatur-Besuchen?
Redakteur
Von Kirsten Erlebach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Menschen machen sich Gedanken, wenn Handwerker für Arbeiten zu einem in die Wohnung kommen. Soll ich im Raum bleiben oder nerve ich? Ist es sauber genug? Hendrik Rottluff, Handwerker seit „eigentlich schon immer“, geht auf all die Sorgen ein, die solche Termine zum zwischenmenschlichen Albtraum machen.

Freie Presse: Herr Rottluff, können Sie nachvollziehen, dass Menschen unsicher sind, wenn Handwerker für Arbeiten in ihre Wohnung oder ihr Haus kommen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
12.09.2025
5 min.
Apfelschwemme: Brauche ich einen Termin für die Mosterei?
Andreas Mehlhorn ist Chef des sächsischen Fruchtsaftverbandes und betreibt eine Familienmosterei im westsächsischen Langenbernsdorf.
Sachsens Fruchtsaftverbands-Chef Andreas Mehlhorn über großen Andrang, Preise für das Lohnmosten - und einen Polizeieinsatz bei der ersten Annahme.
Susanne Plecher
14:20 Uhr
3 min.
Baum blockiert Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Das sind die ersten Fotos
Update
Ein Baum ist zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten liegt der Bahnverkehr lahm.
Ein Baum auf den Gleisen behindert seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz. Fahrgäste wurden aus einem RB 30 evakuiert.
Thomas Kaufmann, Frank Hommel, Cornelia Schönberg
14:19 Uhr
1 min.
Autos stoßen im Erzgebirge frontal zusammen
Zwei Autos sind in Blumenau frontal zusammengestoßen.
Bei dem Unfall in Blumenau entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.
Babette Zaumseil
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
10.09.2025
5 min.
Sie wollte Tierärztin werden: Warum sich eine junge Erzgebirgerin für einen Job als Fleischerin entschied
Linda Walther (v. l.), Louis Seltmann, Anthony Kautzsch und Emma Leichsenring: Die vier jungen Erzgebirger haben sich aus Überzeugung für einen Job im Handwerk entschieden.
Traumjob Handwerk: In Aue sind jetzt mehr als 100 Gesellen von der Kreishandwerkerschaft in ihren Berufsstand gehoben worden. Unter ihnen ist Linda Walther, die eigentlich Tierärztin werden wollte. Warum sie heute stolze Fleischerin ist.
Anna Neef
Mehr Artikel