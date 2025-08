Hunderte Anrufe beim Giftnotruf: Das sind die gefährlichsten Pflanzen in Sachsen

Sie blühen hübsch und sind jetzt überall zu finden - Giftpflanzen, die sogar tödlich sein können. Die Umweltämter Zwickau und Chemnitz rufen auf, Funde zu melden. Das sollten Sie bei Problemen tun.

Der Riesenbärenklau ist eine imposante Pflanze. Bis zu vier Meter ragen seine kräftigen Triebe in die Höhe, die Blüten sind so groß wie Medizinbälle. Doch zu nahe kommen sollte man ihm nicht. Der Saft enthält ein Gift aus der Gruppe der Furanocumarine, das die Pflanze vor schädlichen Mikroorganismen schützt. „Wenn man damit in Kontakt...