Der alte Apfelbaum in Uwe Müllers Garten in Chemnitz bietet herrlichen Schatten und leckere Früchte. Es ist ein Roter Hauptmannsapfel, Sachsens Obstsorte des Jahres 2025. Bild: Uwe Müller
Der alte Apfelbaum in Uwe Müllers Garten in Chemnitz bietet herrlichen Schatten und leckere Früchte. Es ist ein Roter Hauptmannsapfel, Sachsens Obstsorte des Jahres 2025. Bild: Uwe Müller
Haus & Garten
In Müllers Garten gedeiht sie noch - Sachsens Obstsorte des Jahres 2025
Redakteur
Von Susanne Plecher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pomologen retten jedes Jahr eine alte, regionale Obstsorte vor dem Vergessen. Diesmal ist es ein rotbäckiger Apfel, der in Chemnitz wächst. Die Reiser dafür gibt es jetzt wieder zu kaufen.

Im Garten von Uwe und Kerstin Müller in Chemnitz steht ein Baum, der übervoll mit herrlichen roten Äpfeln behängt ist. Der Anblick ist in diesem Jahr keine Seltenheit in Sachsen. Der Baum aber ist es schon. Denn von der Sorte, dem Roten Hauptmannsapfel, gibt es nicht mehr allzu viele im Freistaat. Es ist die Sächsische Obstsorte des Jahres...
