In Müllers Garten gedeiht sie noch - Sachsens Obstsorte des Jahres 2025

Pomologen retten jedes Jahr eine alte, regionale Obstsorte vor dem Vergessen. Diesmal ist es ein rotbäckiger Apfel, der in Chemnitz wächst. Die Reiser dafür gibt es jetzt wieder zu kaufen.

Im Garten von Uwe und Kerstin Müller in Chemnitz steht ein Baum, der übervoll mit herrlichen roten Äpfeln behängt ist. Der Anblick ist in diesem Jahr keine Seltenheit in Sachsen. Der Baum aber ist es schon. Denn von der Sorte, dem Roten Hauptmannsapfel, gibt es nicht mehr allzu viele im Freistaat. Es ist die Sächsische Obstsorte des Jahres...