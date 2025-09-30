Karotte, Paprika & Co.: Verfärbungen von Plastik entfernen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Karotten hinterlassen gern Verfärbungen auf Plastik - wie wird man die Flecken wieder los?
Karotten hinterlassen gern Verfärbungen auf Plastik - wie wird man die Flecken wieder los? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Durch Karotten entstehen rötliche Verfärbungen an der Küchenreibe.
Durch Karotten entstehen rötliche Verfärbungen an der Küchenreibe. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 1: Die Lebensmittelreste mit klarem Wasser entfernen.
Schritt 1: Die Lebensmittelreste mit klarem Wasser entfernen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 2: Mit einem Tuch etwas Olivenöl auf den verfärbten Stellen verreiben.
Schritt 2: Mit einem Tuch etwas Olivenöl auf den verfärbten Stellen verreiben. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 3: Mit Spülmittel und Wasser das übrige Olivenöl abwaschen.
Schritt 3: Mit Spülmittel und Wasser das übrige Olivenöl abwaschen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Fazit: Die Gemüsereibe ist wieder fleckenfrei.
Fazit: Die Gemüsereibe ist wieder fleckenfrei. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin.

Paprika, Karotte, Kürbis: Sie alle sorgen für schön gefärbte Gerichte, doch ihre Pigmente hinterlassen auch Spuren auf Schneidebrettern, Gemüsereiben oder Frischhaltedosen aus Plastik. Spülmittel allein reicht nicht aus, um Verfärbungen zu entfernen - wie geht es besser?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen sich rötliche Verfärbungen von Schnippelgemüse, Obst & Co. ganz einfach mit Speiseöl wieder entfernen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Speiseöl-Tipp für verfärbte Plastik-Küchenutensilien in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Ein paar Tropfen Speiseöl - etwa Sonnenblumenöl oder Olivenöl - auf die verfärbten Stellen geben und mit einem Tuch verreiben. Anschließend mit Spülmittel und Wasser abspülen, um Speiseölreste zu entfernen.

Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend. Das Speiseöl entfernt die rötlichen Flecken von der glatten Plastik-Oberfläche einer Küchenreibe restlos - ganz ohne Einwirkzeit oder starkes Schrubben. (dpa)

