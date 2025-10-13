Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Achtung, Gefahr! Die Nutzung von Warn-Apps und das Befolgen behördlicher Anweisungen sind zentrale Bestandteile des Selbstschutzes.
Achtung, Gefahr! Die Nutzung von Warn-Apps und das Befolgen behördlicher Anweisungen sind zentrale Bestandteile des Selbstschutzes. Bild: Thomas Frey/dpa
Achtung, Gefahr! Die Nutzung von Warn-Apps und das Befolgen behördlicher Anweisungen sind zentrale Bestandteile des Selbstschutzes.
Achtung, Gefahr! Die Nutzung von Warn-Apps und das Befolgen behördlicher Anweisungen sind zentrale Bestandteile des Selbstschutzes. Bild: Thomas Frey/dpa
Haus & Garten
Katastrophenfall: Wo im Haus ist es am sichersten?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keller oder Dachgeschoss? Droht Starkregen, eine Explosion oder gibt es einen Chemieunfall, sollte man wissen, wo man sich wann am besten aufhält.

Berlin.

Sturmfluten, Chemieunfälle, Explosionen: Im besten Fall bleibt man davon verschont. Für den Fall der Fälle sollte man aber gewappnet sein und wissen, an welchem Ort man in solchen Situationen am sichersten ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gibt in einem aktuell überarbeiteten Ratgeber Hinweise dazu. 

Treten draußen Gase oder Dämpfe aus, geht man nach drinnen, schließt Fenster und Türen, dichtet diese ab und schaltet etwaige Lüftungen aus. Am sichersten sind laut BBK übrigens die oberen Stockwerke im Haus. Denn die meisten Gase sind schwerer als Luft und sammeln sich am Boden.

Es ist gerade kein Gebäude in Reichweite? Dann können Sie in Ihrem Auto Schutz suchen. Stellen Sie auch dort Belüftung und Klimaanlage ab.

Raus aus dem Keller - oder rein?

Auch bei Hochwasser, Starkregen, Sturz- oder Sturmfluten bieten höhere Stockwerke den besten Schutz, so das BBK. Auf keinen Fall sollte man in einem solchen Fall in Tiefgaragen, U-Bahn-Stationen oder Unterführungen Zuflucht suchen. Oder in den Keller gehen. Wird der geflutet, lässt sich die Tür nicht mehr von innen öffnen. Und das heißt: Lebensgefahr.

Anders sieht eine möglichst sichere Raumwahl bei drohenden Explosionen draußen aus: Dann gilt laut BBK: "so tief wie möglich, weg von Fenstern und Glasflächen" gehen – und Schutz in fensterlosen Kellern, Tiefgaragen, U-Bahn-Stationen oder innen liegenden Räumen suchen. Dicke Mauern und Erde schützen besser vor Strahlung, Druckwellen und herumfliegenden Trümmern. 

Zwei Wände sind bei Explosionen sicherer als eine

Das BBK nennt die Regel der zwei Wände: Für einen guten Schutz im Fall von Explosionen soll man darauf achten, dass zwei Wände zwischen einem selbst und dem Außenbereich liegen. "Wenn die erste Wand, also die Außenwand eines Gebäudes, durch eine Explosion beschädigt wird, kann Sie die zweite Wand vor eindringenden Splittern und Trümmern schützen", schreibt das BBK. "Je abgeschirmter der Raum im Gebäudeinneren liegt, desto besser." 

Geeignet als Schutzorte bei drohenden Explosionen sind neben Kellern also oft Treppenhäuser, Bäder oder Flure. Meiden sollten Sie das Dachgeschoss. "Ein Dach bietet wenig Schutz vor Druckwellen und umherfliegenden Glassplittern oder Trümmern." Auch Aufzüge sollte man dann auf keinen Fall nutzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:32 Uhr
4 min.
"Einfach so sinnlos" - Erschütterung über Kinderleiche
Jens-Peter Schulz, Pastor der Ev.-Luth. Pfarrgemeinde Güstrow, ist es ein Trost, dass die Menschen in Güstrow mit ihrer Trauer und Anteilnahme zusammenkommen.
Kerzenmeer, Tränen, Fassungslosigkeit: Nach dem Auffinden eines toten Kindes bei Güstrow suchen Menschen Halt – und Ermittler nach Antworten. Handelt es sich um den vermissten Fabian?
Christopher Hirsch (Text) und Bernd Wüstneck (Fotos), dpa
07:30 Uhr
3 min.
Für den Notfall: Dokumentenmappe und Datensicherung
Im Original oder als (digitale) Kopie: Wichtige Dokumente sollte man für den Notfall immer griffbereit haben.
Hochwasser, Bombenentschärfung oder ein Brand. Wenn man in diesen oder anderen Situationen das Zuhause schnell verlassen muss, ist es gut, seine Unterlagen parat und seine Daten gesichert zu haben.
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
06.10.2025
5 min.
Klimagerecht Bauen - Was bedeutet das?
Energie im Gebäude einsparen: Solarpaneele sind nur ein Aspekt beim klimagerechten Bauen.
Beim klimagerechten Bauen geht es um mehr als Photovoltaik oder Wärmepumpe. Mit Blick auf den Klimawandel, Wetterlagen und Energieverbrauch betrifft die Planung das gesamte Haus und seine Umgebung.
Katja Fischer, dpa
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
Mehr Artikel