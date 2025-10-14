Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lassen sich Fingerabdrücke am Spiegel mit Hilfe eines selbstgemachten Sprays vermeiden?
Lassen sich Fingerabdrücke am Spiegel mit Hilfe eines selbstgemachten Sprays vermeiden? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Für das Spray braucht man Wasser, Essig, Spülmittel, Klarspüler und eine Sprühflasche.
Für das Spray braucht man Wasser, Essig, Spülmittel, Klarspüler und eine Sprühflasche. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 1: Einen Teelöffel Essig zu 200 Millilitern Wasser geben.
Schritt 1: Einen Teelöffel Essig zu 200 Millilitern Wasser geben. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 2: Einen halben Teelöffel Klarspüler dazugeben.
Schritt 2: Einen halben Teelöffel Klarspüler dazugeben. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 3: Einen halben Teelöffel Spülmittel dazugeben.
Schritt 3: Einen halben Teelöffel Spülmittel dazugeben. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 4: Gut mischen und das Gemisch in eine Sprühflasche füllen.
Schritt 4: Gut mischen und das Gemisch in eine Sprühflasche füllen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 5: Mixtur auf die Glasfläche sprühen.
Schritt 5: Mixtur auf die Glasfläche sprühen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 6: Mit einem Mikrofasertuch polieren.
Schritt 6: Mit einem Mikrofasertuch polieren. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Fingertest und Fazit: Der Hack funktioniert nicht - trotz der Behandlung mit dem Spray erscheinen Fingerabdrücke am Spiegel.
Fingertest und Fazit: Der Hack funktioniert nicht - trotz der Behandlung mit dem Spray erscheinen Fingerabdrücke am Spiegel. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Keine Fingerabdrücke am Spiegel dank selbstgemachtem Spray?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check: Bleibt der Spiegel blitzeblank?

Berlin.

Egal, ob beim Schminken, nach dem Eincremen oder beim Öffnen und Schließen von Spiegelschränken. Fingerabdrücke, nicht nur von Kinderhänden, landen schneller auf Spiegelflächen als einem lieb ist - und sehen auch noch unschön aus. Kann man den ärgerlichen Fingertapsern irgendwie vorbeugen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll ein selbstgemachtes Spray aus Wasser, Spülmittel, Klarspüler und Essig Fingerabdrücke auf Glasflächen verhindern und Spiegel länger blitzblank halten.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp gegen Fingerabdrücke auf dem Spiegel in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Selbst gemischt und wirksam - wird sich zeigen

Und so geht's: 200 Milliliter Wasser mit einem Teelöffel Essig, einem halben Teelöffel Spülmittel und einem halben Teelöffel Klarspüler mischen. Das Gemisch anschließend in eine Sprühflasche füllen. Mit dem Spray die Spiegelfläche präparieren und mit einem Mikrofasertuch nachwischen.

Fazit: Der Hack ist leider ein Flop. Das selbstgemachte Spray verhindert keine Fingerabdrücke auf der Glasfläche. Da hilft nur, den Spiegel regelmäßig zu putzen. Laut dem Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) eignen sich zum Putzen von Spiegeln, Fenstern und Co. spezielle Glasreiniger. Die enthaltenen Alkohole, Tenside und teilweise auch Alkalien sorgen für ein schlierenfreies Ergebnis. (dpa)

