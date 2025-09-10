Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sie haben eine Gastherme daheim? Ein CO-Warnmelder kann helfen, sich besser vor einer Kohlenmonoxidvergiftung zu schützen.
Sie haben eine Gastherme daheim? Ein CO-Warnmelder kann helfen, sich besser vor einer Kohlenmonoxidvergiftung zu schützen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Sie haben eine Gastherme daheim? Ein CO-Warnmelder kann helfen, sich besser vor einer Kohlenmonoxidvergiftung zu schützen.
Sie haben eine Gastherme daheim? Ein CO-Warnmelder kann helfen, sich besser vor einer Kohlenmonoxidvergiftung zu schützen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Haus & Garten
Kohlenmonoxid und Gas: Für wen sind Warnmelder sinnvoll?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rauchmelder sind in Wohngebäuden Pflicht. Warnmelder, die auf Kohlenmonoxid oder Gas reagieren, nicht. In welchen Fällen sie dennoch sinnvoll sind und was bei ihrer Installation zu beachten ist.

Berlin.

Gerade in den eigenen vier Wänden wollen wir uns möglichst sicher fühlen. Andererseits passieren genau hier laut Sprichwort besonders viele Unfälle. Warnmelder, die bei Rauch, Kohlenmonoxid oder Gas Alarm schlagen, können Leben retten, heißt es von der Prüforganisation Dekra in Berlin. 

Rauchmelder sind ohnehin bundesweit vorgeschrieben. Doch für wen ist darüber hinaus ein Kohlenmonoxid- oder Gaswarnmelder sinnvoll?

Kohlenmonoxid: Oft unbemerkt, aber sehr gefährlich

Kohlenmonoxid (CO) entsteht bei sogenannten "unvollkommenen Verbrennungen" - unvollkommen, weil nicht genug Sauerstoff da ist. Das Gas ist besonders tückisch, weil es farb- und geruchlos ist, aber schon in geringen Konzentrationen in der Atemluft tödlich sein kann. Laut Dekra gehen viele CO-Unfälle auf menschliches Fehlverhalten zurück.

Mögliche Gefahrenquellen sind unter anderem:

  • in geschlossenen Räumen Grillen mit Kohle oder Gas
  • Betrieb von Verbrennungsmotoren oder etwa Heizpilzen in geschlossenen oder schlecht gelüfteten Räumen
  • Defekte Gasthermen
  • Unzureichende Abführung von Abgasen aus Brennstellen, etwa Kaminöfen
  • Holzpellets

Wer zu Hause mit einer dieser Gefahrenquellen konfrontiert ist, kann sich mit einem CO-Warnmelder besser vor einer Kohlenmonoxidvergiftung schützen. 

Zudem rät die Dekra zu einem achtsamen Umgang mit Feuerstellen und empfiehlt, Geräte wie Gasthermen oder Kaminöfen regelmäßig zu warten. Holzpellet-Lager sollte man vor dem Betreten stets lüften.

Gasherd & Co.: Wann ein Gaswarnmelder sinnvoll ist

Zu einem Gaswarnmelder rät die Dekra, wenn zu Hause mit Erd-, Stadt- oder Flüssiggas geheizt oder gekocht wird. Also es einen Gasherd, Gasofen, eine Gastherme oder einen Durchlauferhitzer gibt. 

Gas, das unbemerkt austritt und sich mit der Raumluft vermischt, kann durch Funken oder brennende Zigaretten explodieren. Doch auch ohne Explosion besteht die Gefahr, dass schlafende Personen unter ungünstigen Umständen ersticken. Ein Warnmelder schlägt Alarm, wenn ein gewisser Grenzwert in der Luft überschritten wird. 

Installation: Auf die richtige Position kommt es an

Nur wenn Warnmelder richtig installiert sind, bieten sie den möglichen Schutz, so die Dekra. CO-Warnmelder werden grundsätzlich in Kopfhöhe installiert. Allerdings hängt ihre Positionierung auch davon ab, ob sich im Raum etwa eine Brennstätte oder eine Dachschräge befindet.

Bei Gas-Warnmeldern ist zudem entscheidend, um welches Gas es sich handelt. Denn manche Gase sind leichter, andere schwerer als die Raumluft, weshalb man den Melder entsprechend höher oder niedriger anbringen sollte. Zwei Beispiele:

  • Erdgas ist leichter als Luft und steigt nach oben. Den Warnmelder sollte man also möglichst hoch anbringen.
  • Butan und Propan, etwa in Gasflaschen für Gasgrills oder Heizpilze, sind schwerer als Luft. Das Warngerät sollte man entsprechend niedriger installieren.

Um Fehlalarme zu vermeiden, sollte man Gaswarnmelder zudem nicht zu nah an der Gasquelle anbringen. Die Dekra empfiehlt einen gewissen Mindestabstand einzuhalten. Dabei kann man sich an den konkreten Angaben in der Gebrauchsanleitung des jeweiligen Warnmelders orientieren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
04.09.2025
2 min.
Mit Elektrowerkzeug arbeiten: Verletzungsgefahr minimieren
Sicher Heimwerken: Um Verletzungen zu vermeiden, sollten die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung bekannt sein, und Elektrowerkzeuge regelmäßig auf mögliche Defekte geprüft werden.
Ob beim Rückschnitt der Hecke oder in der Werkstatt: Elektrowerkzeuge wie Heckenscheren, Trennschleifer und Co. sind praktisch. Doch sie bergen auch Unfallrisiken. So umgehen Sie Gefahren.
07:20 Uhr
3 min.
Heizsaison startet bald? Tipps für einen gelungenen Start
Wenn die Heizsaison beginnt, kann man mit ein paar einfachen Handgriffen für mehr Wärme in der Wohnung sorgen.
Die Heizperiode beginnt üblicherweise Anfang Oktober. Doch bereits vorher kann es frisch und kühl sein. Was man jetzt unternehmen kann, um die Heizung optimal auf den Start vorzubereiten.
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel