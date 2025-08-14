Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nicht jedes Gerät ist für den Dauerbetrieb im Freien geeignet: Witterung und UV-Strahlung können herkömmlichen Kühlschränken im Garten dauerhaft schaden.
Nicht jedes Gerät ist für den Dauerbetrieb im Freien geeignet: Witterung und UV-Strahlung können herkömmlichen Kühlschränken im Garten dauerhaft schaden. Bild: Britta Pedersen/dpa/dpa-tmn
Nicht jedes Gerät ist für den Dauerbetrieb im Freien geeignet: Witterung und UV-Strahlung können herkömmlichen Kühlschränken im Garten dauerhaft schaden.
Nicht jedes Gerät ist für den Dauerbetrieb im Freien geeignet: Witterung und UV-Strahlung können herkömmlichen Kühlschränken im Garten dauerhaft schaden. Bild: Britta Pedersen/dpa/dpa-tmn
Haus & Garten
Kühlschrank rausstellen: Dauerhaft oder nur für Grillparty?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer im Sommer auf der Terrasse oder im Garten feiert, will seinen Gästen gekühlte Getränke servieren. Ein Kühlschrank im Freien scheint da eine gute Idee zu sein - aber auch als dauerhafte Lösung?

Berlin.

Kühle Getränke schnell griffbereit haben, ohne ständig ins Haus laufen zu müssen: So ein Kühlschrank für die Party im Freien ist praktisch. Geht es aber darum, das Gerät dauerhaft draußen zu nutzen, sollten sich Verbraucher dies gut überlegen.

Denn so schön die Vorstellung ist: "Es gibt wenige Kühlschränke, die wirklich für einen dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Wenn, dann muss der Hersteller darauf explizit hinweisen", sagt Claudia Oberascher von der HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung. 

Einen herkömmlichen Kühlschrank dauerhaft im Garten zu nutzen, sei jedenfalls keine gute Idee. Die Witterung kann ihn beschädigen und so dessen Haltbarkeit stark verkürzen: 

  • UV-Strahlung kann ihm auf Dauer etwa zusetzen und zu brüchigen Kabeln führen, so Oberascher.
  • Aber auch Feuchtigkeit ist im Außenbereich ein Risiko. Daher sollte der Kühlschrank auf jeden Fall einen Spritzwasserschutz haben. 

Tipp: Käufer können auf eine Kennzeichnung mit dem internationalen Schutz-Code IPX4 achten. "Die Abkürzung IP steht für International Protection und X4 weist auf den Spritzwasserschutz hin", erklärt die Expertin.

Geräte nicht Regen und Sonne aussetzen

Trotz Spritzwasserschutz muss klar sein: "Der Schutz reicht nicht aus, dass das Gerät in einem kräftigen Regenschauer stehen kann", so Oberascher. Das Gerät sollte also bestenfalls weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt sein. "Denn Wasser und Elektrogeräte vertragen sich nicht. Da besteht die Gefahr eines Stromschlages", so Oberascher.

Auch der Stromanschluss sollte spritzwassergeschützt sein. Oder die Leitung von einem Fachbetrieb für den Außenbereich verlegt worden sein, so die Expertin. Das Gerät einfach an eine Verlängerungsschnur oder eine Kabeltrommel anschließen, sei keine gute Idee.

Überdachter Standort ist beste Option

Am besten steht der Kühlschrank immer in einem überdachten Bereich, etwa auf der Terrasse. Zudem sollte der Standort nicht direkt der Sonne ausgesetzt sein. Nordlage sei besser als Südlage, rät Oberascher. 

Ein eher kühler Platz ist auch gut mit Blick auf die Energiebilanz: Je wärmer die Umgebungstemperaturen sind, umso mehr Strom verbraucht der Kühlschrank. Daher auch etwas Abstand zu Kochgeräten wie dem Grill einplanen.

Der Kühlschrank für die Gartenparty sollte einen schattigen und geschützten Platz auf der Terrasse finden
Der Kühlschrank für die Gartenparty sollte einen schattigen und geschützten Platz auf der Terrasse finden Bild: Laura Ludwig/dpa-tmn
Der Kühlschrank für die Gartenparty sollte einen schattigen und geschützten Platz auf der Terrasse finden
Der Kühlschrank für die Gartenparty sollte einen schattigen und geschützten Platz auf der Terrasse finden Bild: Laura Ludwig/dpa-tmn

Tipp: Eine gute Alternative zum Kühlschrank können Kühltaschen mit Kühlakkus sein - gerade für kurzfristige Einsätze bei kleineren Festen. Oder man befüllt eine Box aus Styropor mit Eis und legt bereits gekühlte Flaschen da hinein.

Vor Frost und Hitze schützen

Überlegt man, einen Kühlschrank draußen einzusetzen, sollte man auch auf die Außentemperaturen achten. "Mit den Klimaklassen gibt der Hersteller an, in welchem Temperaturbereich ein Gerät optimal funktioniert", so Oberascher. 

Es gibt vier Klimaklassen: 

  • Subnormal (SN): Umgebungstemperatur von 10 bis 32 Grad
  • Normal (N): Umgebungstemperatur von 16 bis 32 Grad
  • Subtropisch (ST): Umgebungstemperatur von 16 bis 38 Grad
  • Tropisch (T): Umgebungstemperatur von 16 bis 43 Grad

Die Kennzeichnung ist auf dem Typenschild angegeben. Liegen die Außentemperaturen über oder unter diesen Werten kann dies die Funktion eines Gerätes auf Dauer beeinträchtigen. Der Grund: Das Fließverhalten des Öls im Kompressor nimmt laut Oberascher ab, dadurch ist die optimale Schmierung nicht mehr gewährleistet. Der Kompressor kann Schaden nehmen.

Die Temperaturklassen deuten es schon an - vor allem mit kalter Umgebung haben die Geräte auf Dauer zu kämpfen.

"Aus diesem Grund sollte man den Kühlschrank über Winter auf keinen Fall draußen stehen lassen", empfiehlt Oberascher. Zumal Frost und Feuchtigkeit auf Dauer Schäden wie Rost verursachen können. In der kalten Jahreszeit sollte man den Kühlschrank an einem Ort aufstellen, der zur Klimaklasse passt - also mindestens über zehn oder über sechzehn Grad warm ist. Ein ungeheizter Kellerraum oder Gartenschuppen kann als Standort zu kühl sein.

Und was ist mit speziellen Outdoor-Kühlschränken? 

Es gibt Outdoor-Geräte mit einer automatischen Abschaltfunktion bei unter 2 Grad Celsius, so die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK). Solche Kühlschränke vertragen kühlere Temperaturen besser als Indoor-Kühlschränke. Wer die Details durchliest, erkennt aber: Auch diese Geräte sollte man bei Temperaturen unter null Grad nicht mehr einsetzen.

Bei solchen Kühlschränken sind die Dichtungen verstärkt und die Elektronik spritzwassergeschützt - oft mit Überhitzungs- und Unterspannungsschutz, so die AMK. Zudem sind die Lüftungssysteme so konstruiert, dass die Geräte auch bei höheren Außentemperaturen nicht überhitzen.

Die Outdoor-Kühlschränke bestehen aus witterungsbeständigen Materialien wie rostfreiem Edelstahl oder beschichtetem Metall. Doch direkte Sonneneinstrahlung, Schlagregen oder Eisregen können laut AMK auf Dauer auch robustem Edelstahl zusetzen. Denn "wetterfest" gebaut, heißt nicht "unkaputtbar", so der Fachverband - deshalb ist es ratsam, auch so ein Modell möglichst im Innenraum überwintern zu lassen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
5 min.
Fünf Schritte: So planen Sie Ihre Outdoor-Küche
Gute Voraussetzungen für die Outdoor-Küche - ein fester Untergrund und ein schöner Blick.
Sie lieben Ihren Garten und wollen beim Kochen nicht allein in der Küche stehen, während alle anderen draußen sind? Dann könnte eine Outdoor-Küche genau das Richtige sein. Tipps für die Planung.
Isabelle Modler, dpa
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
22.07.2025
2 min.
Sommerparty: Ein Schattenplätzchen für den Kühlschrank
Ein Kühlschrank im Garten sorgt für kühle Getränke. Am richtigen Platz ist dafür dann auch nicht massig Energie nötig.
Wer überlegt, für sein Sommerfest einen Kühlschrank in den Garten oder auf die Terrasse zu stellen, sollte an diese Punkte denken. Tipps, damit das Gerät nicht zum Stromfresser wird.
16:30 Uhr
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand
Mit sieben Toren war Laura Penzes am Donnerstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Testspiel gegen den HC Leipzig.
Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.
Anika Zimny
Mehr Artikel