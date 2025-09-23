Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kurz vor der Heizsaison empfiehlt es sich, seine Wärmepumpe nochmal von außen zu reinigen. Die Innenreinigung sollte man Fachpersonal überlassen.
Kurz vor der Heizsaison empfiehlt es sich, seine Wärmepumpe nochmal von außen zu reinigen. Die Innenreinigung sollte man Fachpersonal überlassen. Bild: Laura Ludwig/dpa-tmn
Haus & Garten
Mehr Leistung: Wärmepumpe im Herbst reinigen
Wer eine Wärmepumpe hat, sollte sich im Herbst die Außeneinheit genauer anschauen. Nehmen Sie am besten gleich einen Schwamm und etwas warmes Wasser mit...

Düsseldorf.

Putzen lohnt sich - bei Wärmepumpen besonders. Da geht es nicht darum, dass die Anlage am Ende schön sauber aussieht. Laub, Staub, Spinnenweben und Vogelfedern können die Leistung des Gerätes erheblich beeinträchtigen und die Lebensdauer reduzieren. Darauf macht die Verbraucherzentrale NRW aufmerksam.

Verbraucher sollten sich daher die Außeneinheit genauer ansehen und diese, wenn nötig, reinigen. Dabei darf die Anlage aber nicht in Betrieb sein - daher ist der Herbst, kurz vor der Heizsaison, der perfekte Zeitraum dafür. Wichtig: Komponenten im Inneren der Anlage sollte nur von Fachpersonal gereinigt werden, so die Verbraucherschützer. 

Und wie geht man beim Reinigen am besten vor?

Bei der Reinigung sollte man keine Sprays, Scheuermittel, Spülmittel oder Reinigungsmittel verwenden. Denn diese könnten Lösungsmittel, Chlor oder andere Stoffe enthalten und die Verkleidung beschädigen, so die Verbraucherschützer. 

Zudem sollte man den Kondensatablauf prüfen - er sollte frei sein und nicht mit Schmutzablagerungen zugesetzt sein. Ist das Gehäuse mit Sand und Pollen verschmutzt, lässt es sich mit einem Schwamm und etwas lösungsmittelfreier Seife reinigen, rät die Verbraucherzentrale NRW. 

Vor der Reinigung sollte man auf jeden Fall die Bedienungsanleitung lesen und die Herstellerangaben dort beachten. 

Vorsicht: Auch der Einsatz eines Hochdruckreinigers oder direkte Wasserstrahlen können zu Schäden an der Anlage führen. (dpa)

Mehr Artikel