Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mahnschreiben vom Vermieter erhalten? Wird die Miete nicht rechtzeitig gezahlt, kann das die Folge sein.
Mahnschreiben vom Vermieter erhalten? Wird die Miete nicht rechtzeitig gezahlt, kann das die Folge sein. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats sollte eine Mietzahlung geleistet sein. Wer seiner Pflicht nicht nachkommt, muss mit Nachfragen des Vermieters rechnen.
Spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats sollte eine Mietzahlung geleistet sein. Wer seiner Pflicht nicht nachkommt, muss mit Nachfragen des Vermieters rechnen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Mahnschreiben vom Vermieter erhalten? Wird die Miete nicht rechtzeitig gezahlt, kann das die Folge sein.
Mahnschreiben vom Vermieter erhalten? Wird die Miete nicht rechtzeitig gezahlt, kann das die Folge sein. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats sollte eine Mietzahlung geleistet sein. Wer seiner Pflicht nicht nachkommt, muss mit Nachfragen des Vermieters rechnen.
Spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats sollte eine Mietzahlung geleistet sein. Wer seiner Pflicht nicht nachkommt, muss mit Nachfragen des Vermieters rechnen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Haus & Garten
Mietrückstände? So gehen Vermieter Schritt für Schritt vor
Sabine Meuter, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bleiben Mietzahlungen aus, sollten Vermieterinnen und Vermieter einen klaren Fahrplan haben, um zu ihrem Recht zu kommen. An dieser Vorgehensweise können sich Betroffene orientieren.

Berlin.

Es ist klar und unmissverständlich geregelt: In Deutschland ist die Miete für die Wohnung in der Regel spätestens bis zum dritten Werktag eines Monats zu zahlen. So steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch. "Bleibt eine Zahlung ganz oder teilweise aus, entsteht ab diesem Zeitpunkt ein Mietrückstand", sagt Annett Engel-Lindner, Rechtsanwältin und Rechtsberaterin beim Immobilienverband Deutschland (IVD). Wie Vermieterinnen und Vermieter bei säumigen Mietern vorgehen können - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1: Auf Kommunikation setzen

Für viele private Vermieterinnen und Vermieter sind regelmäßige Mietzahlungen von großer Bedeutung. "Vor allem, wenn die Miete für die Altersvorsorge, die Deckung von Pflegekosten oder die Finanzierung laufender Kosten benötigt wird, ist ein frühzeitiger, offener Austausch mit den Mietparteien bei wiederholten Mietrückständen wichtig", sagt Luisa Peitz vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. In vielen Fällen ließen sich Missverständnisse durch die Bereitschaft zum Dialog klären, bevor es zu rechtlichen Komplikationen kommt.

"Offene Mietforderungen verjähren in der Regel nach drei Jahren", sagt Engel-Lindner. Vermieterinnen und Vermieter sollten daher rechtzeitig reagieren, um ihre Ansprüche nicht zu verlieren.

Schritt 2: Mahnen

Eigentlich ist es nicht zwingend notwendig, der Mietpartei eine Mahnung zu schicken. Denn: "Im Fall einer nicht rechtzeitigen Zahlung gerät der Mieter oder die Mieterin automatisch in Verzug", sagt Luisa Peitz. In Ausnahmefällen kann eine Mahnung aber erforderlich sein - etwa wenn nur Teilzahlungen eingehen. Dann kann eine Mahnung die offenen Beträge konkret benennen.

"Obwohl eine Mahnung nicht obligatorisch ist, kann sie sinnvoll sein", so Peitz. Sie könne etwa dazu dienen, den Zahlungsverzug zu dokumentieren, das gerichtliche Mahnverfahren vorzubereiten oder dem Mieter oder der Mieterin einen eindeutigen Hinweis zu geben, falls er oder sie versehentlich in Rückstand geraten ist.

Schritt 3: Kündigen

"Ein Mietrückstand ist ein Kündigungsgrund, wenn der Rückstand eine bestimmte Höhe erreicht hat", sagt Annett Engel-Lindner. Laut BGB kann ein Vermieter das Mietverhältnis außerordentlich fristlos kündigen, wenn die Mietpartei zwei Monate hintereinander gar nicht oder nur teilweise zahlt oder die Rückstände mehr als eine Monatsmiete betragen. Eine fristlose Kündigung ist auch dann möglich, wenn sich über einen längeren Zeitraum ein Mietrückstand von mindestens zwei vollen Monatsmieten aufbaut.

"Eine ordentliche – also fristgerechte – Kündigung können Vermieter aussprechen, wenn die Mietpartei mit weniger als zwei Monatsmieten im Rückstand ist, aber dauerhaft oder wiederholt unpünktlich zahlt", so Engel-Lindner. Die ordentliche Kündigung setzt aber in der Regel eine Abmahnung voraus und muss sich an die gesetzlichen Kündigungsfristen halten. Diese beträgt in der Regel drei Monate zum Monatsende und verlängert sich nach fünf und acht Jahren Mietzeit je um weitere drei Monate.

Schritt 4: Räumungsklage erheben

Eine Räumungsklage ist dann nötig, wenn die Mietpartei trotz wirksamer Kündigung nicht freiwillig auszieht. "Dies gilt unabhängig davon, ob die Kündigung fristlos oder ordentlich ausgesprochen wurde", sagt Luisa Peitz.

Voraussetzung sei eine formwirksame und begründete Kündigung, deren Zugang nachgewiesen werden kann – etwa über ein Einschreiben mit Rückantwort. Das Verfahren kann mehrere Monate dauern. "Deshalb sollten Vermietende nicht zögern, das Verfahren einzuleiten, vor allem, wenn die Wohnung zeitnah benötigt wird", so Peitz.

Schritt 5: Gerichtliches Mahnverfahren einleiten

Ein gerichtliches Mahnverfahren oder die Beauftragung eines Inkassobüros sind bei Mietrückständen vor allem dann der Weg, wenn die Mietpartei trotz Mahnung nicht zahlt und keine Einigung absehbar ist.

Inkassodienste entlasten Vermieterinnen und Vermieter und übernehmen das Forderungsmanagement – etwa durch erneute Mahnungen oder Ratenpläne. Das gerichtliche Mahnverfahren ist hingegen laut Annett Engel-Lindner "ein förmliches Instrument, um einen vollstreckbaren Titel zu erlangen". Es eigne sich vor allem bei unstrittigen Forderungen. Vermieter können es bereits beantragen, sobald die Mietpartei sich in Verzug befindet, also in der Regel nach Ablauf des dritten Werktags im Monat und erfolgloser Mahnung.

"Der Vorteil des gerichtlichen Mahnverfahrens liegt in der klaren rechtlichen Wirkung", so Engel-Lindner. Kommt eine Mietpartei der Zahlungsaufforderung nicht nach, kann der Gläubiger einen Vollstreckungsbescheid beantragen und im Anschluss etwa Kontopfändungen oder Zwangsvollstreckungen veranlassen. Die Beauftragung eines Inkassobüros hingegen geht mit einem geringeren Maß an Rechtssicherheit einher. "Zudem verursachen sie zusätzliche Kosten, die unter Umständen nicht vom Mieter zu tragen sind", sagt Engel-Lindner. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
05.08.2025
1 min.
Wenn die Miete wackelt: Tipps für Mieter
Vorsorge ist besser als Nachsorge: Wer seine Miete nicht rechtzeitig zahlen kann, sollte frühzeitig das Gespräch mit dem Vermieter suchen.
Wer seine Miete nicht rechtzeitig aufbringen kann, dem winkt Ärger mit dem Vermieter. Eine frühzeitige Kommunikation und staatliche Unterstützungsangebote können Abhilfe schaffen.
13:40 Uhr
4 min.
Gesuchter Dreifachmörder im Westerwald ist tot
Polizisten sicherten nach dem Leichenfund Spuren.
Vier Monate Angst und Sorgen rund um Weitefeld im Westerwald haben ein Ende. Der geflohene Mörder einer Familie ist tot. Doch noch sind Fragen ungeklärt.
24.07.2025
5 min.
Möblierter Wohnraum: Welche Rechte und Pflichten gelten
Der Umfang der Möblierung kann stark variieren. Wichtig ist, dass der Mietvertrag klar regelt, welche Möbel enthalten sind.
In deutschen Großstädten werden immer mehr Wohnungen möbliert angeboten. Was steckt dahinter? Und worauf lassen sich Mieterinnen und Mieter ein, wenn sie einen solchen Vertrag eingehen?
Sandra Markert, dpa
Mehr Artikel