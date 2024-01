Möbellieferungen: Bis wohin muss gebracht werden?

Ausgesucht, bestellt - und dann steht es da, das neue Möbelstück. Allerdings nicht immer dort, wo es hin soll. Worauf man deshalb bei den Lieferbedingungen achten sollte.

Potsdam.

Sie rechnen damit, dass es bis in die Wohnung gebracht wird, dort dann wird es an der Straße abgestellt: Großmöbel, Teppiche oder TV-Geräte werden von Speditionsformen "meist nur bis zur Bordsteinkante vor das Haus oder die Wohnung" gebracht, so die Verbraucherzentrale Brandenburg.