Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Sturm sollte ein stark beschädigtes Wohngebäude erst nach Freigabe durch Fachleute wieder betreten werden
Nach einem Sturm sollte ein stark beschädigtes Wohngebäude erst nach Freigabe durch Fachleute wieder betreten werden Bild: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-tmn
Nach einem Sturm sollte ein stark beschädigtes Wohngebäude erst nach Freigabe durch Fachleute wieder betreten werden
Nach einem Sturm sollte ein stark beschädigtes Wohngebäude erst nach Freigabe durch Fachleute wieder betreten werden Bild: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-tmn
Haus & Garten
Nach einem Sturm das Haus untersuchen: Darauf kommt es an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn ein Sturm tobt, können Windböen am Haus einiges beschädigen. Worauf es unmittelbar danach ankommt. Und warum eine spätere Bestandsaufnahme wichtig ist.

Berlin.

Wurde bei einem Sturm oder Unwetter ein Wohngebäude stark beschädigt, sollte man sich nicht selbst gefährden. Unmittelbar danach heißt es: Draußen bleiben und erst wieder betreten, wenn das Gebäude von Fachleuten freigegeben wurde. Dazu rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Auch von losen Ästen oder umgeknickten Bäumen sollte man sich fernhalten, da sie herunterfallen oder umstürzen können.

Ist die unmittelbare Gefahr gebannt, sollte man nach einem Sturm das Haus aber genauer überprüfen - zunächst von außen, also das Dach und die Fassade. Das ist wichtig, um weiteren Schäden am Gebäude vorzubeugen, so der Verband Privater Bauherren (VPB). Denn bereits kleine undichte Stellen etwa im Dach können dazu führen, dass Feuchtigkeit über kleine Ritzen ins Gebäude eindringt. Dadurch kann etwa gesundheitsgefährdender Schimmel entstehen.

Verletzungen Dritter vorbeugen

Aber nicht nur das: Hausbesitzer haben auch eine Pflicht, ihre Immobilie in Ordnung zu halten. Sie müssen etwa dafür sorgen, dass etwa Schindeln, die sich nach einem Sturm gelöst haben, nicht auf Passanten fallen können. Wenn etwas passiert, müssen Eigentümer laut VPB vor Gericht beweisen können, dass sie ihr Haus ordnungsgemäß unterhalten und den baulichen Zustand regelmäßig überprüft haben. Die Kontrolle des Gebäudes sollte man also nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Das Problem nicht immer sind die Schäden sofort erkennbar. Stürmischer Wind gepaart mit starkem Regen kann laut VPB etwa Wasser in die Dachkonstruktion treiben. Denn starker, böiger Wind könne "die Wassermassen entgegen der Schwerkraft nach oben und unter die geschlossene Ziegeldecke drücken."

Feuchte Stellen reparieren lassen

Daher sollte man auch das Innere des Gebäudes im Blick behalten: Wer eine Weile nach einem Sturm etwa Flecken an der Dachschräge feststellt, hat bereits es mit den Folgen von Feuchtigkeit im Gebäude zu tun. Solche Wassereinbrüche sollte man sofort untersuchen und reparieren lassen. Denn sonst kann das eingedrungene Wasser weitere Schäden im Dachaufbau verursachen. "Nasser Dämmstoff isoliert nicht mehr, sondern wird sogar zum Wärmeleiter, an feuchten Stellen geht Energie verloren", so der VPB. 

Noch gravierender: "Bleibt das Holz länger nass, kann es faulen und wird zum Nährboden für Pilze", erklärt der Verband weiter. So könne Schimmel in die Raumluft gelangen und unter Umständen die Gesundheit der Bewohner gefährden. Daher sollte man feuchte Stellen schnell reparieren lassen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
20.08.2025
2 min.
Der kürzeste Weg zählt: Abwasserleitungen beim Neubau planen
Vorausschauend planen: Bauherren sollten in der Baubeschreibung darauf achten, wie die Abwasserleitungen verlaufen sollen - damit die Bodenplatte später bei möglichen Reparaturen nicht wieder aufgerissen werden muss.
Abwasserleitungen unter der Bodenplatte? Warum das später teuer werden kann – und wie eine DIN-Norm Bauherren vor Streit und Kosten schützt.
27.08.2025
2 min.
Altbau vor dem Kauf auf Pilzbefall prüfen lassen
Möglicher Pilzbefall: Vor dem Kauf sollte ein Altbau von einem unabhängigen Sachverständigen kontrolliert werden.
Hohe stuckverzierte Räume, Bodendielen, Kachelofen. Einen Altbau empfinden viele Menschen als reizvoll. Vor einem Kauf sollte man aber genau hinsehen, vor allem, wenn so ein Haus länger leer stand.
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel