Nachgefragt beim deutschen Wespen-Papst: Bleibt ein Stachel nach dem Stich wirklich stecken?

Eine kleine Meldung über Wespen in der „Freien Presse“ sorgte für große Aufregung. Denn es geht darum, wie man bei einem Stich richtig reagiert. Mehrere Leser zweifelten die Meldung an. Was stimmt nun wirklich?

„Wespenstachel pumpt Gift nach" - diese Überschrift wählten wir für eine Meldung von der Deutschen Presseagentur (dpa), die wir Mitte August auf den Ratgeberseiten der „Freien Presse" abdruckten. Die Kernaussage: Bleibt nach einem Wespenstich der Stachel in der Haut stecken, solle man ihn rasch entfernen. „Am Stachel hängt eine...