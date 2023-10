Nachhaltige Hochzeitsdeko: Umweltbewusst "Ja" sagen

Der schönste Tag im Leben ist meist oft alles andere als nachhaltig. Hochzeiten produzieren jedes Jahr Mengen an Müll - besonders in Form von Deko. Doch das geht auch anders.

Berlin.

Bevor die Hochzeitsglocken läuten, gibt es eine Menge zu planen. Ob Dekoration, Blumenschmuck oder Gastgeschenke: Alles soll perfekt sein. Doch was passiert nach dem großen Tag? Meist wandert die Deko in den Schrank oder gar in die Tonne.