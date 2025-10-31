Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lästige Fruchtfliegen: Mit ein paar Handgriffen kann man einen Befall vermeiden.
Lästige Fruchtfliegen: Mit ein paar Handgriffen kann man einen Befall vermeiden. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn
Eine Obstschale mit einem Netz kann Insekten von vornherein fernhalten.
Eine Obstschale mit einem Netz kann Insekten von vornherein fernhalten. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Mit einer Mixtur aus Apfelsaft, Rotwein oder Balsamico schnappt die Fruchtfliegenfalle zu.
Mit einer Mixtur aus Apfelsaft, Rotwein oder Balsamico schnappt die Fruchtfliegenfalle zu. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
Lästige Fruchtfliegen: Mit ein paar Handgriffen kann man einen Befall vermeiden.
Lästige Fruchtfliegen: Mit ein paar Handgriffen kann man einen Befall vermeiden. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn
Eine Obstschale mit einem Netz kann Insekten von vornherein fernhalten.
Eine Obstschale mit einem Netz kann Insekten von vornherein fernhalten. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Mit einer Mixtur aus Apfelsaft, Rotwein oder Balsamico schnappt die Fruchtfliegenfalle zu.
Mit einer Mixtur aus Apfelsaft, Rotwein oder Balsamico schnappt die Fruchtfliegenfalle zu. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
Haus & Garten
Nervige Küchengäste: So stellen Sie Fruchtfliegen eine Falle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie sind zwar nicht gefährlich, aber unappetitlich: Fruchtfliegen mögen Obst und Weinreste im Glas und kommen daher gern mal in unsere Küche. Gegen die ungebetenen Gäste hilft ein simples Hausmittel.

Mainz/Würzberg.

Ein Griff in die Obstschale und plötzlich fliegen sie in alle Richtungen davon: da haben sich Fruchtfliegen breit gemacht. Die kleinen Plagegeister sind zwar nicht gefährlich, aber in der Küche ziemlich lästig. Sie können zum Beispiel Früchte schneller verderben lassen, indem sie Sporen von Hefepilzen und Bakterien übertragen, so die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Prof. Silke Sachse untersucht an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, wie Fruchtfliegen ihr Verhalten von Gerüchen leiten lassen. Im Grunde funktioniert ihr Geruchssystem so ähnlich wie das von Menschen, es ist nur weniger komplex. Der Duft von reifem Obst, Essig und Alkohol lockt sie an: Sie wittern einen Ort, an dem sie Nahrung finden und ihre Eier ablegen können. Und so lockt man sie auch in die Falle.

Mit nur zwei Zutaten: Fruchtfliegenfalle bauen

Fruchtfliegeneier sind zwar Sachse zufolge nicht giftig und unsere Magensäure wird gut mit ihnen fertig. Wer sie dennoch nicht auf Äpfeln oder Birnen haben möchte, kann den Fruchtfliegen ganz einfach eine Falle stellen

Dafür mischt man in einem Schälchen etwas Apfelsaft, Rotwein oder Balsamicoessig mit einem Tropfen Spülmittel. Der säuerliche Geruch zieht die Fruchtfliegen an. Durch das Spülmittel sinkt die Oberflächenspannung der Mischung. Die Fliegen gehen also direkt unter und ertrinken, wenn sie sich dort niederlassen.

Damit Fliegen gar nicht erst kommen: Küche rein halten

So eine Falle lohnt sich besonders dann, wenn die Fruchtfliegen schon da sind. Um sie von vornherein fernzuhalten, rät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz: Obstschalen mit einem Netz oder Baumwolltuch abzudecken, Wein- und Saftgläser direkt abzuspülen, Abfälle zu beseitigen und die Arbeitsfläche in der Küche sauber zu halten. 

Tipp: Auch regelmäßiges Lüften hilft, die Küche frei von gärenden Gasen zu halten, die Fruchtfliegen anlocken können. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
31.10.2025
6 min.
Hygiene in der Küche - so haben Keime keine Chance
Feuchte Schwämme sollte man regelmäßig austauschen oder besser gleich dünne Putzlappen oder Küchenpapier verwenden, wenn etwas verschüttet wurde.
Schneidebretter, Kühlschrank, Spülschwamm: Mit diesen einfachen Hygiene-Regeln schützen Sie sich vor Keimen und Bakterien. Denn manchmal reicht es in der Küche nicht aus, nur auf Sauberkeit zu achten.
Sabine Meuter, dpa
15.10.2025
3 min.
Keine Fingerabdrücke am Spiegel dank selbstgemachtem Spray?
Lassen sich Fingerabdrücke am Spiegel mit Hilfe eines selbstgemachten Sprays vermeiden?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check: Bleibt der Spiegel blitzeblank?
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel