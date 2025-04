Neue Fliesen: Wie Sie die Kosten richtig kalkulieren

Sie möchten neue Fliesen für Bad oder Küche? Dann ist es gut zu wissen, wie teuer es wird. Tipps, worauf Sie bei der Berechnung achten sollten.

Köln.

Wer sich neue Fliesen im Bad oder in der Küche wünscht, muss wissen, dass die Materialkosten stark variieren können: "Bei Fliesen gibt es eine Preisspanne von zehn Euro bis 100 Euro pro Quadratmeter", so Robert Raschke-Kremer, Trainer bei der DIY-Academy in Köln. Natursteinfliesen können noch teurer sein. Die Kosten muss man also individuell ermitteln.