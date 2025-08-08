Obstschwemme in Sachsen: So verhindern Sie, dass die Äste brechen

Haus & Garten
Apfel, Pflaume, Birne, Pfirsich: Viele Bäume hängen voll wie lange nicht und brauchen jetzt Hilfe. Die Faustregel zum Ausdünnen und das richtige Werkzeug dafür.
Dicht an dicht hängen die Äpfel, Pflaumen oder Birnen, die Äste biegen sich unter der schweren Last. Jetzt, kurz vor der Reife, lagern viele Bäume noch einmal extra Wasser in ihre Früchte ein - was sie noch schwerer macht und das Problem verstärkt.
