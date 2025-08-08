Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Früchte dieses Apfelbaums lasten so schwer auf ihm, dass sie seine Äste zu Boden drücken.
Die Früchte dieses Apfelbaums lasten so schwer auf ihm, dass sie seine Äste zu Boden drücken. Bild: Susanne Plecher
Haus & Garten
Obstschwemme in Sachsen: So verhindern Sie, dass die Äste brechen
Redakteur
Von Susanne Plecher
Apfel, Pflaume, Birne, Pfirsich: Viele Bäume hängen voll wie lange nicht und brauchen jetzt Hilfe. Die Faustregel zum Ausdünnen und das richtige Werkzeug dafür.

Dicht an dicht hängen die Äpfel, Pflaumen oder Birnen, die Äste biegen sich unter der schweren Last. Jetzt, kurz vor der Reife, lagern viele Bäume noch einmal extra Wasser in ihre Früchte ein - was sie noch schwerer macht und das Problem verstärkt.
