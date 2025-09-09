Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wie lassen sich pastöse Lebensmittel wie Joghurt von glatten Oberflächen restlos entfernen?
Wie lassen sich pastöse Lebensmittel wie Joghurt von glatten Oberflächen restlos entfernen? Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 1: Backpapier und Schneidebrett am Klecks ansetzen.
Schritt 1: Backpapier und Schneidebrett am Klecks ansetzen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 2: Mit Hilfe des Schneidebretts den Joghurt auf das Backpapier schieben.
Schritt 2: Mit Hilfe des Schneidebretts den Joghurt auf das Backpapier schieben. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 3: Schneidebrett schieben und Backpapier ziehen, bis der Klecks vollständig aufgenommen wurde.
Schritt 3: Schneidebrett schieben und Backpapier ziehen, bis der Klecks vollständig aufgenommen wurde. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Ein Backpapier-Zuschnitt reicht nicht für den ganzen Klecks aus - es kann sich lohnen, Backpapier von der Rolle zu nehmen.
Ein Backpapier-Zuschnitt reicht nicht für den ganzen Klecks aus - es kann sich lohnen, Backpapier von der Rolle zu nehmen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Tipp: Für die Reste den Vorgang einfach wiederholen.
Tipp: Für die Reste den Vorgang einfach wiederholen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Fazit: Bis zum letzten Tropfen kann mit dem Backpapier alles von der Arbeitsplatte aufgenommen werden.
Fazit: Bis zum letzten Tropfen kann mit dem Backpapier alles von der Arbeitsplatte aufgenommen werden. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Haus & Garten
Ohne Wischen: Klecks restlos entfernen
0:00 Anhören

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin.

Der Joghurt ist statt in der Schüssel auf der Arbeitsplatte gelandet? Jetzt ist in der Regel eine aufwendige Wisch-Aktion mit Küchenpapier oder Lappen angesagt. Mit einem Trick soll es einfacher klappen und nichts vom Produkt verloren gehen.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll etwa verschütteter Joghurt, Quark oder Ketchup mit Hilfe eines Schneidebretts vollständig auf einem Backpapier statt im Mülleimer oder in der Spüle landen. War die Arbeitsfläche vorher ansonsten sauber, kann man so dickflüssige, verschüttete Flüssigkeiten doch noch verzehren.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir diesen Putz-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Backpapier in die Nähe des Kleckses legen. Schneidebrett senkrecht auf dem Rand des Backpapiers platzieren und am Klecks ansetzen. Das Brett langsam schieben und gleichzeitig am Backpapier ziehen und den Klecks so auf das Blatt Backpapier gleiten lassen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Kleines Aber: In unserem Test reichte der Backpapier-Zuschnitt nicht aus, um den Klecks vollständig zu entfernen - es blieben Reste zurück. In dem Fall kann man den Vorgang einfach wiederholen. Tipp: Um nicht zwei Zuschnitte zu verschwenden, besser Backpapier auf der Rolle verwenden. (dpa)

