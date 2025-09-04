Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch kleine Schreibtische bieten Stauraum unter einer hochklappbaren Platte, wie dieses Modell von Müller Small Living.
Auch kleine Schreibtische bieten Stauraum unter einer hochklappbaren Platte, wie dieses Modell von Müller Small Living. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Auch kleine Schreibtische bieten Stauraum unter einer hochklappbaren Platte, wie dieses Modell von Müller Small Living.
Auch kleine Schreibtische bieten Stauraum unter einer hochklappbaren Platte, wie dieses Modell von Müller Small Living. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Haus & Garten
Ordnung muss sein - was hilft bei wenig Stauraum?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer sich mit der Einrichtung kleiner Räume beschäftigt, kommt um ein Thema nicht herum: Ordnung. Welche Tricks und Utensilien helfen, damit Räume spielend einfach aufgeräumt bleiben.

Waiblingen/Bad Honnef.

Gerade in kleinen Wohnungen fällt Herumliegendes besonders schnell auf und vermittelt den Eindruck von Chaos. Daher ist es in kleinen Räumen besonders wichtig, Ordnung zu halten. "Da braucht es ein durchdachtes System und einen festen Platz für jeden Gegenstand", rät Einrichtungsberaterin Angelika Hinz. 

Dazu einige Tipps: 

  • Am besten wählt man geschlossene Schränke, hinter deren Türen alles verschwinden kann, so Hinz.
  • Oder man schafft Stauraum etwa unter einer Schreibtischplatte, die man hochklappen kann.
  • "Für Büromaterialien sind zierliche Rollcontainer empfehlenswert, die später wieder zur Seite geschoben werden können", so Christine Scharrenbroch, Pressesprecherin des Verbands der Deutschen Möbelindustrie.
  • Um kleinere Utensilien aufzubewahren, eignen sich auch stapelbare Boxen oder Körbe.

Ein ganz besonders effektiver Platzsparer ist übrigens die Digitalisierung, findet Angelika Hinz. Ob Bücher, Musik, Filme oder Fotos - wer alles auf einer Festplatte speichert, hat in seiner Wohnung weniger Herumstehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
15.08.2025
5 min.
Fünf Schritte: So planen Sie Ihre Outdoor-Küche
Gute Voraussetzungen für die Outdoor-Küche - ein fester Untergrund und ein schöner Blick.
Sie lieben Ihren Garten und wollen beim Kochen nicht allein in der Küche stehen, während alle anderen draußen sind? Dann könnte eine Outdoor-Küche genau das Richtige sein. Tipps für die Planung.
Isabelle Modler, dpa
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
5 min.
Ideen für wenig Platz: Einzimmerwohnung geschickt einrichten
Zum Schlafen einfach ausklappen - praktisch so ein Wandbett. Hier ein Modell von Nehl Wohnideen.
Ein Schreibtisch, ein Bett, ein Regal, ein Schrank, eine gemütliche Sofaecke - wie soll das alles in ein Zimmer passen? Mit diesen Anregungen wird selbst die kleinste Wohnung zum Wohlfühlort.
Anke Dankers, dpa
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel