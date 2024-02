Papier sparen: So klappt die umweltschonende Nutzung

Strohhalme, Einkaufstüten und Verpackungen: Papier wird heute in vielen Bereichen eingesetzt. Doch die Herstellung verbraucht eine Menge Ressourcen. Der Verzicht schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Berlin.

Knapp 230 Kilogramm Papier werden jährlich pro Kopf in Deutschland verbraucht: für Klopapier, Brötchentüten, Schulhefte und so weiter. Der Großteil davon wird nur ein einziges Mal benutzt. Die Herstellung beansprucht enorme Holzmengen - etwa jeder fünfte Baum landet in der Papierproduktion.