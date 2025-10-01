Passivhaus-Architekt aus Sachsen: „Ich könnte mein Haus mit dem Fön heizen“

Andreas Madreiter hat das erste zertifizierte Passivhaus in Chemnitz gebaut. 20 Jahre später hält er diese Art des Bauens immer noch für wegweisend – und will mit ein paar Mythen aufräumen.

Es ist eine Idylle im Grünen, die Andreas Madreiter im Chemnitzer Ortsteil Euba bewohnt. Der zweigeschossige Bau mit den großen Glasfronten wird von Büschen, Bäumen und Blumen fast vollständig eingehüllt. Rosen, Straußmargeriten, Karthäusernelken, Wegwarten und Bergminze wuchern neben einem hölzernen Steg vor der Eingangstür. Im Sommer...