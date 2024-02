Saugen oder wischen? Wie Sie Polstermöbel richtig pflegen

Sofas sind zum Lümmeln da. Doch wie bleiben sie eigentlich möglichst lange ansehnlich? Tipps – nicht nur für den Frühjahrsputz.

Fürth.

Verkrümelte Chips, Staub und Co.: Sofas und Sessel mit Textilbezügen saugt man am besten einmal im Monat vorsichtig mit einer Polsterdüse bei geringer Saugstärke ab - oder bürstet sie in Strichrichtung mit einer weichen Bürste ab. Darauf weist die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) hin.