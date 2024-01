So verwerten Sie Kerzenreste weiter

Wohin mit all den Kerzenstummeln und -resten von Kranz, Baum und sonstiger Deko? Wegschmeißen ist eine Option - besser aber: neue Kerzen draus machen. So geht's.

Berlin.

Aus alten Kerzen, Stummeln und Wachsresten kann man ganz einfach neue Kerzen selbst machen, so die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) in ihrem "TrenntMagazin". In sechs einfachen Schritten lassen sich so neue Kerzen für den eigenen Haushalt oder zum Verschenken machen.