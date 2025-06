Solarkraft ab dieser Woche: Ikea verkauft jetzt Balkonkraftwerke zum Selberbauen

Der Möbelriese aus Schweden steigt nun im großen Stil in den Solarmarkt ein - mit Balkonkraftwerken für jedermann. Ein Überblick.

Chemnitz. Ein typischer Einkauf bei Ikea könnte bald so aussehen: Sofa, Wohnzimmertisch, Balkonkraftwerk. Moment, was?! Richtig gelesen: Der schwedische Möbel-Gigant steigt in den Solar-Markt ein.

Auf ihrer Website versprechen die Schweden, das Kraftwerk sei „unkompliziert, effizient und nachhaltig“. Ikea arbeitet dabei mit dem schwedischen Energieunternehmen Svea Solar zusammen. Wie die Bild-Zeitung von Ikea erfuhr, startet der Verkauf in Deutschland bereits diese Woche.

Preise starten bei 449 Euro

Die Balkonkraftwerke der Reihe „Eco Flow Stream“ bauen Kunden – ähnlich wie die Möbel Billy oder Poäng – selbst zusammen. Ein Blick auf die Produktseite bei Svea Solar zeigt: Die Preise beginnen bei 449 Euro fürs Stream-Komplettset S und reichen bis deutlich über 2000 Euro (Komplettset XL). Wer beim Kauf sparen will: Inhaber einer „Ikea Family“-Karte bekommen 15 Prozent Rabatt, schreibt Svea Solar.

„Gerade für Mieter ohne Zugang zu einer eigenen Dachfläche bieten wir damit jetzt einen einfachen Einstieg in die Solarenergie“, so Ikea-Deutschland-Chef Walter Kadnar gegenüber der Zeitung. Das Balkonkraftwerk sei die erste Energielösung im typischen „Do it yourself“-Prinzip der Schweden.

Zusammenbau: Keine Vorkenntnisse nötig

Zudem sei der Aufbau ohne handwerkliche oder technische Vorkenntnisse möglich.

Übrigens: Wie Svea Solar mitteilt, können Module der Stream-Serie „problemlos miteinander verbunden werden, um die Kapazität und Leistung zu erweitern“. Bis zu sechs Einheiten können so miteinander verbunden werden. (phy)