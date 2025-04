Stiftung Warentest: Nur fünf von 13 Rasenmähern sind gut

Kabel- gegen Akkugeräte: Bei der Hauptaufgabe, dem Mähen, waren viele überraschend schlecht.

Das bisschen Regen der vergangenen Tage, dazu nun Sonne und milde Temperaturen lassen überall das Gras sprießen. Manchem Ordnungsfan im Garten juckt es schon in den Fingern: Was da wächst, muss in Form gebracht werden. Passend dazu hat die Stiftung Warentest für ihr aktuelles Heft (4/2025) 13 elektrische Rasenmäher getestet, acht mit Akku und...