Hartnäckige Teeränder in der Tasse? Mit einem Hack sollen sie sich einfach entfernen lassen.
Hartnäckige Teeränder in der Tasse? Mit einem Hack sollen sie sich einfach entfernen lassen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 1: Etwas Salz auf einen Schwamm streuen.
Schritt 1: Etwas Salz auf einen Schwamm streuen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 2: Mit dem Schwamm über den Teerand schrubben.
Schritt 2: Mit dem Schwamm über den Teerand schrubben. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Zum Schluss den Becher mit klarem Wasser ausspülen und die Tasse sieht aus wie neu.
Zum Schluss den Becher mit klarem Wasser ausspülen und die Tasse sieht aus wie neu. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Teeränder aus Tasse entfernen: So geht's
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin.

Herbst- und Winterzeit ist Teezeit. Schwarztee, Grüntee oder Gewürztees wärmen von innen – hinterlassen aber nach einer Weile dunkle Spuren in der Lieblingstasse. Wie wird man die hartnäckigen Teeränder wieder los?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen sich dunkle Teeränder ganz einfach mit einem Hausmittel entfernen lassen, das vermutlich jeder im Schrank hat: Salz.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Reinigungs-Tipp für Tassen mit Teerändern in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Etwas Salz auf den Schwamm streuen und damit kräftig die Innenseite der Tasse schrubben. Die Tasse anschließend mit klarem Wasser ausspülen. Bei hartnäckigen Rändern kann man den Vorgang wiederholen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Die Teeränder lösen sich leicht und die Tasse erstrahlt in neuem Glanz. Es ist keine Einwirkzeit nötig und das Salz ist eine günstige Alternative zu aggressiven Reinigungsmitteln. (dpa)

