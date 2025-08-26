Trotz besseren Wissens: Was immer noch im Klo landet

Die Reste vom Mittagessen, Medikamente oder Feuchttücher - die meisten Menschen wissen, was nicht ins Klo gehört. Trotzdem landet vieles davon immer noch genau dort. Doch das hat Folgen.

Berlin. Nahezu jede und jeder (90,8 Prozent) weiß es: Hygieneartikel, Speisereste, Medikamente und Zigarettenkippen gehören nicht in die Toilette. Das ergab eine Civey-Umfrage im Auftrag des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU).

Die Befragung zeigte aber auch: Viel zu häufig landet genau das dann doch im Abfluss. So hat fast jeder Zweite (45 Prozent) schon einmal Essensreste über die Toilette entsorgt. Feuchttücher warf schon jeder Fünfte (20,9 Prozent) ins Klo, 6,8 Prozent der Befragten Tampon, Binde oder Kondom. Jeder Zwanzigste (4,7 Prozent) versenkte schon einmal die Zigarettenkippe auf dem stillen Örtchen.

Hohe Abwassergebühren drohen

Doch solch ein Toiletteninhalt belastet Kanalisation, Kläranlagen und Umwelt stark. Außerdem entstehen hohe Kosten, die mit den Abwassergebühren letztlich auf alle zurückfallen.

Beispiel Feuchttücher: Ihre reißfesten Kunstfasern lösen sich im Wasser nicht schnell genug auf. Die Tücher können sich in den Abwasserpumpen verquirlen, sie verstopfen und so lahmlegen. Fachleute müssen die Pumpen aufwendig auseinanderbauen und von Hand reinigen.

Sollten die Tücher doch bis ins Klärwerk gelangen, werden sie dort mit großem Aufwand mechanisch aus dem Abwasser entfernt und anschließend verbrannt. Für die Wartung der Pumpen und die separate Entsorgung geht das Umweltbundesamt laut VKU von deutschlandweiten Kosten in Millionenhöhe aus.

Feuchtes Klopapier gehört in den Eimer

Gut zu wissen: Auch feuchtes Toilettenpapier ist problematisch, selbst wenn es laut Hersteller über die Toilette entsorgt werden kann. Noch die empfohlene Maximalmenge von ein bis zwei Tüchern kann, verbunden mit anderen Abfällen, zu technischen Problemen führen, so der VKU. Also: besser in den Abfalleimer damit. (dpa)