Unwetter in Sicht - so bereiten Sie sich vor

Kündigt der Wetterdienst Gewitter oder Sturm an, kann man auch kurzfristig noch einige Vorkehrungen treffen. Wie Sie sich vor und während eines Unwetters verhalten sollten und welche Apps warnen.

Bonn.

Herabfallende Äste, Dachziegel oder Blumentöpfe von der Fensterbank. Bei Gewitter, Hagel und Sturm drohen einige Gefahren. Wenn es draußen ungemütlich ist, bringt man sich am besten in Gebäuden in Sicherheit. Zur Not bietet auch ein Auto Schutz, wenn es weit genug weg von Bäumen steht.