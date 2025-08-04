Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schön und nützlich? Urlaubskeramik ist als Souvenir beliebt, allerdings können Glasuren und Farben auf Geschirr ein gesundheitliches Risiko bedeuten.
Schön und nützlich? Urlaubskeramik ist als Souvenir beliebt, allerdings können Glasuren und Farben auf Geschirr ein gesundheitliches Risiko bedeuten. Bild: Daniela David/dpa-tmn
Schön und nützlich? Urlaubskeramik ist als Souvenir beliebt, allerdings können Glasuren und Farben auf Geschirr ein gesundheitliches Risiko bedeuten.
Schön und nützlich? Urlaubskeramik ist als Souvenir beliebt, allerdings können Glasuren und Farben auf Geschirr ein gesundheitliches Risiko bedeuten. Bild: Daniela David/dpa-tmn
Haus & Garten
Urlaubs-Keramik: Lieber doch nur zum Anschauen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Teller, Tasse, Teekanne: Bemalte Produkte aus Keramik sind ein beliebtes Souvenir. Sie sehen schick aus und haben sogar eine Funktion. Doch nicht alle Keramiken sollten verwendet werden.

Düsseldorf.

Wer ein Souvenir haben möchte, das nicht einfach nur im Schrank zustaubt, kauft sich eine Urlaubs-Keramik - doch vielleicht sollte man genau die lieber zustauben lassen. Denn die Krüge, Tassen, Teller oder anderen Geschirrstücke zu verwenden, kann gesundheitliche Risiken mit sich bringen, so Kerstin Effers, Expertin für Umwelt und Gesundheitsschutz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

So können die Glasuren und die Farben, die auf die Keramik-Gegenstände aufgetragen werden, Blei, Cadmium und Kobalt enthalten. Die Schwermetalle verbessern zwar den Look des Mitbringsels, können bei Kontakt aber auch in die Lebensmittel übergehen. Das ist vor allem ein Problem bei saurem Essen und Trinken, wie etwa bei Tomatensoßen, Dressing auf Essig- oder Zitronen-Basis, oder auch bei Fruchtsäften. Denn dadurch lösen sich die Stoffe noch besser. 

Grenzwerte auf Märkten nicht immer kontrollierbar

Innerhalb der EU sind die Grenzwerte für die Freisetzung von Blei und Cadmium klar geregelt, so Kerstin Effers. Das Bundesinstitut für Risikobewertung schätzt diese jedoch als nicht streng genug ein. Hinzu kommt auch, dass die Einhaltung der Grenzwerte auf Märkten und Souvenirshops nur schwer nachvollziehbar ist. Es gibt selten eine Auskunft über die Zusammensetzung der Glasur oder die verwendeten Farben. 

Der Rat der Expertin in solchen Fällen: "Buntes Keramikgeschirr wie Schalen oder Krüge vorsorglich nur zur Dekoration benutzen". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
28.07.2025
3 min.
Tigermücken im Anflug? Wie Sie sich und Ihr Zuhause schützen
Tigermücken können Krankheitserreger übertragen, etwa Viren von West-Nil, Dengue, Zika und Chikungunya.
Viel Regen, dann Wärme: beste Bedingungen für Asiatische Tigermücken, die Krankheiten übertragen können. Wie Sie verhindern, dass sich die Plagegeister in ihrem Garten und Zuhause breit machen.
31.07.2025
2 min.
Rahmspinat im "Öko-Test": Nur vier sind im grünen Bereich
Die Zeitschrift "Öko-Test" hat 22 Rahmspinat-Produkte getestet - vier bekamen die Note "sehr gut".
Die Öko-Tester bringen es ans Licht: Nicht unbedingt der teuerste Rahmspinat ist der beste. Zwei der vier Testsieger kosten unter 1 Euro pro 500 g. Wermutstropfen: Sieben Produkte fallen durch.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel