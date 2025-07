Ventilator gesucht? Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Beim Kauf eines Ventilators dürfte die Funktionalität für viele Menschen im Mittelpunkt stehen. Der Tüv Süd rät, das Augenmerk auch auf andere Eigenschaften zu legen.

München. Egal ob Stand-, Ring- oder Turmventilator - sie alle funktionieren in den heißen Sommermonaten nach demselben Prinzip: Ihr kontinuierlicher Luftstrom entfernt die isolierende Wärmeschicht auf der Haut und generiert so einen Verdunstungseffekt, der sich angenehm kühlend anfühlt. Damit der Ventilator aber auch sicher und bestmöglich seine Arbeit verrichtet, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher schon beim Kauf auf einige Dinge achten, rät der Tüv Süd.

Die Leistung: Je größer der Raum und je größer der Abstand zwischen Aufstellort und tatsächlichem Einsatzbereich des Ventilators, desto mehr Leistung sollte er haben. Nur so kann er für den zur Kühlung benötigten Luftdurchsatz sorgen.

Die Geräuschentwicklung: Soll das Gerät im Schlafzimmer oder Homeoffice eingesetzt werden, ist es empfehlenswert, auf besonders geräuscharme Geräte zu setzen. Auf der niedrigsten Stufe sollten diese höchstens 45 Dezibel erzeugen.

Die Einstellmöglichkeiten: Bei guten Modellen sollte der Luftstrom einstellbar sein, mindestens drei Leistungsstufen sind empfehlenswert. Von Vorteil ist außerdem, wenn der Luftstrom der Geräte über mechanische oder technische Einstellungen passgenau auf den Einsatzort zugeschnitten werden kann - zum Beispiel durch Höhenverstellung, Neig- oder Schwenkfunktionen.

Die Effizienz: Insbesondere, wenn das Gerät viele Stunden am Tag läuft, sollte auch der Stromverbrauch berücksichtigt werden. Der Blick auf die Energieeffizienz lohnt daher.

Die Bedienung: Fernbedienung, Timer, Touch-Bedienfeld oder Smart-Home-Fähigkeiten können den Bedienkomfort erheblich verbessern. So laufen die Geräte automatisch zu bestimmten Uhrzeiten oder erwachen etwa nur ab bestimmten Temperaturen zum Leben.

Die Sicherheit: Auch die Sicherheit sollte nicht zu kurz kommen. Entscheidend dafür ist etwa eine sichere Standbasis. "Vor allem bei Geräten mit Rotorblättern ist ein feinmaschiges Schutzgitter essenziell", sagt Produktexperte Christian Kästl. So werden auch Kinder und Tiere wirksam vor Verletzungen geschützt. Wichtig zudem: Überhitzungsschutz und flammhemmendes Gehäuse. Gepüfte Geräte tragen eine Sicherheitskennzeichnung wie das GS-Zeichen oder ein Tüv-Oktogon.

Einmal entschieden, sollte das Gerät laut Tüv Süd im Idealfall so ausgerichtet werden, dass es kühlere Luft - beispielsweise aus dem schattigen Flur - in den Raum transportiert. Ist in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden die Außentemperatur niedriger als im Inneren, kann der Ventilator auch in Fensternähe für einen schnelleren Temperaturaustausch sorgen. Um die Schleimhäute und Augen nicht übermäßig zu belasten oder auszutrocknen, sollten insbesondere leistungsstarke Geräte mit zwei Metern Abstand zu Personen aufgestellt werden.

Außerdem empfiehlt der Tüv Süd, die Ventilatoren regelmäßig zu reinigen. Ansonsten können Staubansammlungen die Luftqualität negativ beeinflussen. (dpa)