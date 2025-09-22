Verbraucherzentrale Sachsen prüft Klage gegen Hornbach

Die Baumarktkette hat auf ihrer Internetseite potenziell invasive Pflanzen als heimisch und ideal für Insekten und Vögel verkauft.

Sie zieren mittlerweile viele Gärten, oft als Heckenpflanzen: Forsythia, Schmetterlingsflieder, Apfelrose und Gemeiner Bocksdorn, auch als Goji-Beerenstrauch bekannt. Verkauft werden die Pflanzen unter anderem in Baumärkten wie Hornbach. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat sich die Onlineangebote der Kette im Sommer genauer angeschaut. „Hier...