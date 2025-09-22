Verbraucherzentrale Sachsen prüft Klage gegen Hornbach

Haus & Garten
Die Baumarktkette hat auf ihrer Internetseite potenziell invasive Pflanzen als heimisch und ideal für Insekten und Vögel verkauft.
Sie zieren mittlerweile viele Gärten, oft als Heckenpflanzen: Forsythia, Schmetterlingsflieder, Apfelrose und Gemeiner Bocksdorn, auch als Goji-Beerenstrauch bekannt. Verkauft werden die Pflanzen unter anderem in Baumärkten wie Hornbach. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat sich die Onlineangebote der Kette im Sommer genauer angeschaut. „Hier...
