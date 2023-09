Verletzungsgefahr: Einige Cuttermesser im Test fielen durch

Fast jeder hat eines zu Hause: Doch die Qualität der Cuttermesser ist unterschiedlich. Einige getestete Produkte zeigten Schwächen im Bereich Sicherheit. Es gibt aber auch preiswerte Modelle, die überzeugen.

Köln/Remscheid.

Ist die Klinge des Cuttermessers stumpf, kann man einfach den vordersten Teil abbrechen. Was in der Theorie gut klingt, erwies sich in der Praxis zum Teil als schwierig - und manchmal sogar als gefährlich.