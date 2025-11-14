Vom gefällten Stamm zur warmen Stube: Brennholz selbst schlagen, aber richtig

Haus & Garten
Brennholz selbst zu schlagen ist nicht nur etwas für Profis. Sven Hertel aus dem Erzgebirge geht in seiner Freizeit regelmäßig mit Motorsäge und Beil in den Wald. Er mag die schwere Arbeit - und zieht noch einen weiteren Nutzen daraus.
Gelb schimmert das Herbstlaub im Stadtwald von Stollberg, blau der Himmel darüber. Einzelne Bäume sind mit orangefarbener Sprayfarbe markiert. An diesen Zeichen orientiert sich Sven Hertel. Mit geübtem Griff reißt er seine Husqvarna-Kettensäge an, lässt den Motor einmal kurz aufheulen und setzt zum Fällschnitt an. Kreischend frisst sich die...
