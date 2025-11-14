Vom gefällten Stamm zur warmen Stube: Brennholz selbst schlagen, aber richtig

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sven Hertel beim Zerteilen eines Ahornstamms: Vor Verletzungen schützen ein Helm mit Visier und Gehörschutz, eine Schnittschutzhose und spezielle Arbeitsschuhe.
Sven Hertel beim Zerteilen eines Ahornstamms: Vor Verletzungen schützen ein Helm mit Visier und Gehörschutz, eine Schnittschutzhose und spezielle Arbeitsschuhe. Bild: Ulf Dahl
„Holz mache ich schon viele Jahre“, sagt Hertel. Seit 2005 muss er Brennmaterial für einen Kessel füllen, mit dem rund 180 Quadratmeter Wohnraum beheizt werden.
„Holz mache ich schon viele Jahre“, sagt Hertel. Seit 2005 muss er Brennmaterial für einen Kessel füllen, mit dem rund 180 Quadratmeter Wohnraum beheizt werden. Bild: Ulf Dahl
Axt, Motorsäge und ein sogenannter Sappie gehören zur Grundausstattung des Brennholzwerbers. Sappies sind Werkzeuge, die Spitzhacken ähneln und zum Bewegen von gefällten Stämmen oder Holzstücken benutzt werden.
Axt, Motorsäge und ein sogenannter Sappie gehören zur Grundausstattung des Brennholzwerbers. Sappies sind Werkzeuge, die Spitzhacken ähneln und zum Bewegen von gefällten Stämmen oder Holzstücken benutzt werden. Bild: Ulf Dahl
„Man muss die Waldarbeit als Sport betrachten“, sagt Revierförster Michael Melzer. Er berät die Stadt Stollberg bei der Bewirtschaftung ihres Waldes – und ist Ansprechpartner für Brennholz-Selbstwerber.
„Man muss die Waldarbeit als Sport betrachten“, sagt Revierförster Michael Melzer. Er berät die Stadt Stollberg bei der Bewirtschaftung ihres Waldes – und ist Ansprechpartner für Brennholz-Selbstwerber. Bild: Ulf Dahl
In solchen Poltern lagern die auf eine Länge gesägten Rundhölzer. Erntezeit für Hertel ist in den „saftarmen Monaten“ zwischen Ende September und Ende Mai. Dann ist weniger Wasser im Holz.
In solchen Poltern lagern die auf eine Länge gesägten Rundhölzer. Erntezeit für Hertel ist in den „saftarmen Monaten“ zwischen Ende September und Ende Mai. Dann ist weniger Wasser im Holz. Bild: Ulf Dahl
Gefällter Stamm im Stollberger Stadtwald: Das Interesse potenzieller Brennholzwerber ist inzwischen wieder abgeebbt und eher gleichbleibend.
Gefällter Stamm im Stollberger Stadtwald: Das Interesse potenzieller Brennholzwerber ist inzwischen wieder abgeebbt und eher gleichbleibend. Bild: Ulf Dahl
Sven Hertel beim Zerteilen eines Ahornstamms: Vor Verletzungen schützen ein Helm mit Visier und Gehörschutz, eine Schnittschutzhose und spezielle Arbeitsschuhe.
Sven Hertel beim Zerteilen eines Ahornstamms: Vor Verletzungen schützen ein Helm mit Visier und Gehörschutz, eine Schnittschutzhose und spezielle Arbeitsschuhe. Bild: Ulf Dahl
„Holz mache ich schon viele Jahre“, sagt Hertel. Seit 2005 muss er Brennmaterial für einen Kessel füllen, mit dem rund 180 Quadratmeter Wohnraum beheizt werden.
„Holz mache ich schon viele Jahre“, sagt Hertel. Seit 2005 muss er Brennmaterial für einen Kessel füllen, mit dem rund 180 Quadratmeter Wohnraum beheizt werden. Bild: Ulf Dahl
Axt, Motorsäge und ein sogenannter Sappie gehören zur Grundausstattung des Brennholzwerbers. Sappies sind Werkzeuge, die Spitzhacken ähneln und zum Bewegen von gefällten Stämmen oder Holzstücken benutzt werden.
Axt, Motorsäge und ein sogenannter Sappie gehören zur Grundausstattung des Brennholzwerbers. Sappies sind Werkzeuge, die Spitzhacken ähneln und zum Bewegen von gefällten Stämmen oder Holzstücken benutzt werden. Bild: Ulf Dahl
„Man muss die Waldarbeit als Sport betrachten“, sagt Revierförster Michael Melzer. Er berät die Stadt Stollberg bei der Bewirtschaftung ihres Waldes – und ist Ansprechpartner für Brennholz-Selbstwerber.
„Man muss die Waldarbeit als Sport betrachten“, sagt Revierförster Michael Melzer. Er berät die Stadt Stollberg bei der Bewirtschaftung ihres Waldes – und ist Ansprechpartner für Brennholz-Selbstwerber. Bild: Ulf Dahl
In solchen Poltern lagern die auf eine Länge gesägten Rundhölzer. Erntezeit für Hertel ist in den „saftarmen Monaten“ zwischen Ende September und Ende Mai. Dann ist weniger Wasser im Holz.
In solchen Poltern lagern die auf eine Länge gesägten Rundhölzer. Erntezeit für Hertel ist in den „saftarmen Monaten“ zwischen Ende September und Ende Mai. Dann ist weniger Wasser im Holz. Bild: Ulf Dahl
Gefällter Stamm im Stollberger Stadtwald: Das Interesse potenzieller Brennholzwerber ist inzwischen wieder abgeebbt und eher gleichbleibend.
Gefällter Stamm im Stollberger Stadtwald: Das Interesse potenzieller Brennholzwerber ist inzwischen wieder abgeebbt und eher gleichbleibend. Bild: Ulf Dahl
Haus & Garten
Vom gefällten Stamm zur warmen Stube: Brennholz selbst schlagen, aber richtig
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Brennholz selbst zu schlagen ist nicht nur etwas für Profis. Sven Hertel aus dem Erzgebirge geht in seiner Freizeit regelmäßig mit Motorsäge und Beil in den Wald. Er mag die schwere Arbeit - und zieht noch einen weiteren Nutzen daraus.

Gelb schimmert das Herbstlaub im Stadtwald von Stollberg, blau der Himmel darüber. Einzelne Bäume sind mit orangefarbener Sprayfarbe markiert. An diesen Zeichen orientiert sich Sven Hertel. Mit geübtem Griff reißt er seine Husqvarna-Kettensäge an, lässt den Motor einmal kurz aufheulen und setzt zum Fällschnitt an. Kreischend frisst sich die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
4 min.
Nichts von der Stange: Ingenieure planen im Erzgebirge Wärmewunder
Robin Berlin (v. l.), Thomas Freitag, Marc Wolter und Sebastian Süß erarbeiten beim Steinbeis-Transferzentrum in Neuwürschnitz ungewöhnliche Lösungen. Nicht im Bild: Patrick Klix.
Kunstschnee ab null Grad Außentemperatur, Dampf fürs Klinikum, ein mit Seewasser beheizter Ferienpark: Solche Projekte tragen die Handschrift des Neuwürschnitzers Thomas Freitag und seinem Team. Oft sind sie eins: unkonventionell.
Michael Urbach
23.07.2025
4 min.
„Für 30 Festmeter habe ich gerade mal noch 235 Euro bekommen“: Waldbesitzer reden im Werdauer Revier Klartext
An verschiedenen Stationen erklärt Revierleiter Karsten Preußner (l.) den Zustand des Waldes und antwortet auf Fragen der Exkursionsteilnehmer.
Bei einer Exkursion mit Förster Karsten Preußner erzählen Waldbesitzer von Sorgen, Ängsten und Chancen. Was die meisten Spaziergänger über Wälder nicht wissen – und warum Mischwald die Zukunft ist.
Torsten Piontkowski
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
Mehr Artikel