Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dekorationen im Außenbereich müssen gut gesichert sein: Bei Schäden durch herumfliegende Gegenstände haften Mieter oder Eigentümer ohne entsprechende Versicherung.
Dekorationen im Außenbereich müssen gut gesichert sein: Bei Schäden durch herumfliegende Gegenstände haften Mieter oder Eigentümer ohne entsprechende Versicherung. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Dekorationen im Außenbereich müssen gut gesichert sein: Bei Schäden durch herumfliegende Gegenstände haften Mieter oder Eigentümer ohne entsprechende Versicherung.
Dekorationen im Außenbereich müssen gut gesichert sein: Bei Schäden durch herumfliegende Gegenstände haften Mieter oder Eigentümer ohne entsprechende Versicherung. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Haus & Garten
Weihnachtsdeko und Lichterglanz: Was ist erlaubt, was nicht?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weihnachtsdeko kann für gute Stimmung sorgen, aber gleichzeitig auch rechtliche und versicherungstechnische Fragen aufwerfen. Auf diese Dinge sollten Sie bei adventlicher Einrichtung achten.

Düsseldorf.

Sie funkelt, glitzert und leuchtet: Für viele Menschen gehört weihnachtliche Dekoration einfach dazu, um in besinnliche Stimmung zu kommen. Andere fühlen sich davon womöglich gestört. Was ist eigentlich erlaubt - und wo kann die Grenze des Zumutbaren tatsächlich überschritten sein? 

"Wenn man sich eine Lichterkette ans Fenster hängt, gehört das zum vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung", sagt Walter Eilert, Präsident des Landes-Eigentümerverbands Haus & Grund Rheinland Westfalen. Aber nur solange etwa grelles Blinken nicht die Nachbarn nervt oder um den Schlaf bringt. "Nachbarn können sich nur dann über Weihnachtsbeleuchtung beschweren, wenn ihr Grundstück davon direkt ausgeleuchtet wird oder grelle Lichter beispielsweise direkt ins Schlafzimmer strahlen", so Eilert weiter.

Empfehlenswert ist es deshalb, die Lichter mit einer Zeitschaltuhr zu versehen, damit sie etwa in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr aus bleiben. Das ist auch mit Blick auf die eigene Stromrechnung sinnvoll. 

Rücksichtnahme oberstes Gebot

Auch Balkon, Garten und Terrasse dürfen dem Landesverband zufolge nach den eigenen Vorstellungen dekoriert werden, sofern Nachbarn nicht belästigt werden. Wichtig: Die Deko sollte dabei gut gesichert werden, damit sie bei Unwetter nicht abhebt. Kommen Dritte andernfalls durch herumfliegende Gegenstände zu Schaden, haften Mieter oder Eigentümer dafür, sofern keine private Haftpflichtversicherung vorhanden ist. 

Mieterinnen und Mieter sollten außerdem darauf achten, dass die Dekoration vollständig und rückstandslos zu entfernen ist. Muss etwa zur Sicherung der Gegenstände in die Fassade oder die Balkonbrüstung gebohrt werden, benötigt es dazu die Genehmigung des Vermieters.

Auch Gemeinschaftsflächen wie das Treppenhaus dürften grundsätzlich mit dekoriert werden, solange Fluchtwege freibleiben und Nachbarn dadurch nicht behindert oder gestört werden, sagt Erik Uwe Amaya, Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland Westfalen. "Der Adventskranz an der eigenen Wohnungstür ist insofern kein Problem." Von Duftkerzen, Weihrauch oder Zimtspray ist im Flur aber abzusehen.

Vorsicht mit echten Kerzen

Apropos Kerzen: Wer echte Exemplare am Adventsgesteck oder dem Weihnachtsbaum wünscht, sollte diese niemals unbeaufsichtigt brennen lassen. Darauf weist Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), hin. Rund um die Weihnachtszeit nimmt die Zahl der Feuerschäden traditionell zu.

Geraten Möbel, Deko, sonstige Einrichtungsgegenstände oder Geschenke dennoch in Brand, kommt die Hausratversicherung für den Schaden auf. Nimmt das Gebäude Schaden, greift die Wohngebäudeversicherung. Wichtig ist aber in jedem Fall, Brandschäden unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen, so der GDV. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
1 min.
Lichterketten - sieben Tipps für den Kauf
LED-Lichterketten sind besonders energiesparend: Sie verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom als Glüh- oder Halogenlampen und halten deutlich länger.
Festliche Beleuchtung für die Adventszeit: Lichterketten sorgen für eine schöne Stimmung. Doch sie können schnell zu teuren Stromfressern werden. Worauf es beim Kauf alles noch ankommt.
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
24.11.2025
7 min.
Staffel, Index, Vergleich: Welche Mieterhöhung erlaubt ist
Aus Alt mach Neu: Hat der Vermieter umfassende Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt, kann er die Miete seiner Mieter erhöhen.
Mieterhöhungen haben klaren Regeln zu folgen - darum ist längst nicht jede Forderung auch rechtlich zulässig. Wer die Besonderheiten kennt, kann das Schreiben des Vermieters besser überprüfen.
Christoph Jänsch, dpa
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
15:31 Uhr
2 min.
Acht Personen aus Lawine gerettet - darunter fünf Deutsche
Die Lawine ging abseits der gesicherten Pisten ab. (Archivbild)
In einem beliebten Skigebiet reißt eine Lawine Wintersportler mit. Wie die Rettung von acht Menschen ablief – und warum auch deutsche Soldaten dabei mithalfen.
Mehr Artikel