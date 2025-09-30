Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trautes Heim, Glück allein: Sachsen will Familien die Schaffung oder den Erwerb von Wohneigentum ermöglichen. Dafür steht aber deutlich weniger Geld bereit.
Trautes Heim, Glück allein: Sachsen will Familien die Schaffung oder den Erwerb von Wohneigentum ermöglichen. Dafür steht aber deutlich weniger Geld bereit. Bild: Symbolfoto: Imago/Westend
Trautes Heim, Glück allein: Sachsen will Familien die Schaffung oder den Erwerb von Wohneigentum ermöglichen. Dafür steht aber deutlich weniger Geld bereit.
Trautes Heim, Glück allein: Sachsen will Familien die Schaffung oder den Erwerb von Wohneigentum ermöglichen. Dafür steht aber deutlich weniger Geld bereit. Bild: Symbolfoto: Imago/Westend
Haus & Garten
Weniger Geld zu verteilen: Sachsen muss bei beliebter Wohneigentumsförderung sparen
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Darlehensvergabe war Ende 2024 gestoppt worden. Ab 10. Oktober können wieder Anträge gestellt werden. Pro Familie gibt es aber künftig nur noch 80.000 Euro Darlehen.

Es war ein beliebtes Darlehensprogramm, aber so viel Geld, wie Sachsen bis Ende 2024 an Familien verteilt hat, wird es künftig nicht mehr geben. Das ist die Kernbotschaft zum Neustart der „Familienwohnen“-Förderung, über den Landesbauministerin Regina Kraushaar (CDU) am Dienstag in Dresden informiert hat. Der für dieses Jahr mit rund 34...
