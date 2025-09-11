Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit Kürbissen und Hortensien lässt sich im Eingangsbereich eine einladende Atmosphäre schaffen.
Mit Kürbissen und Hortensien lässt sich im Eingangsbereich eine einladende Atmosphäre schaffen. Bild: Magical Hydrangea/dpa-tmn
Heidekraut in Blumentöpfen sind eine schnelle Dekoidee, die Besucher an der Eingangstür willkommen heißen.
Heidekraut in Blumentöpfen sind eine schnelle Dekoidee, die Besucher an der Eingangstür willkommen heißen. Bild: Ina Fassbender/dpa-tmn
Mit Kürbissen und Hortensien lässt sich im Eingangsbereich eine einladende Atmosphäre schaffen.
Mit Kürbissen und Hortensien lässt sich im Eingangsbereich eine einladende Atmosphäre schaffen. Bild: Magical Hydrangea/dpa-tmn
Heidekraut in Blumentöpfen sind eine schnelle Dekoidee, die Besucher an der Eingangstür willkommen heißen.
Heidekraut in Blumentöpfen sind eine schnelle Dekoidee, die Besucher an der Eingangstür willkommen heißen. Bild: Ina Fassbender/dpa-tmn
Haus & Garten
Willkommen Herbst! Jetzt den Eingangsbereich schmücken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nächte werden schon kühler, die ersten Blätter fallen. Der Herbst kündigt sich langsam an. Wer ihn willkommen heißen will, kann seine Eingangstür passend dekorieren.

Köln/Berlin.

Wenn die Tage kürzer werden und die Blätter sich in warmen Farben färben, kommt auch Herbststimmung auf. Der richtige Moment, um den Eingangsbereich herbstlich zu dekorieren. 

Ob mit farbenfrohen Blumen, bunten Blättern, Kürbissen und Heide oder mit Eukalyptus und Trockenblumen - es gibt viele Möglichkeiten, mit wenigen Handgriffen eine einladende Atmosphäre an der Eingangstür zu schaffen.

Herbstlichen Türkranz gestalten

So kann man etwa einen selbst gestalteten Türkranz aufhängen. Dafür bieten sich Naturmaterialien an, die zum Teil auch im eigenen Garten zu finden sind: zum Beispiel Kastanien, Zapfen, Zieräpfelchen, Nüsse, Efeuranken oder Wilder Wein. Oder wie wäre es mit einer Kombination aus Zweigen mit roten Früchten, etwa der Hagebutten, Ähren von Ziergräsern sowie Hortensien.

Wer gerne bastelt, kann mit Hortensien einen Türkranz gestalten.
Wer gerne bastelt, kann mit Hortensien einen Türkranz gestalten. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Wer gerne bastelt, kann mit Hortensien einen Türkranz gestalten.
Wer gerne bastelt, kann mit Hortensien einen Türkranz gestalten. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Wichtig: Wer Hortensien aus dem eigenen Garten nimmt, sollte nicht zu viel abschneiden. Da die Pflanzen bereits jetzt unter alten Dolden Knospen für das kommende Jahr anlegen, so die Initiative Magical Hydrangea, ein Zusammenschluss europäischer Hortensien-Züchter. Am besten also nur Zweige auswählen, die im hinteren Bereich wachsen, um die Gefahr unschöner Lücken zu minimieren.

Klassische Herbstblüher auswählen

Eine zweite Idee, die sich einfach umsetzen lässt: Töpfe und Blumenkästen mit Herbstblühern bepflanzen und diese in den Eingangsbereich stellen. Dafür eignen sich klassische Herbstblüher. Dazu gehören laut Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen neben Astern, Horn- und Alpenveilchen etwa auch: 

  • Eriken in Weiß-, Rosa- und Violett-Tönen
  • Chrysanthemen in Weiß-, Gold-, Bronze-, Rot- und Violett-Tönen
  • Callunen in Weiß-, Rosa- und Violett-Tönen

Im Herbst kann man die Blumenkästen enger bepflanzen, weil es in der kalten Jahreszeit kaum Zuwachs gibt, schreibt die Landwirtschaftskammer NRW. Je tiefer und größer der Blumenkasten für die Herbstbepflanzung ist, desto besser sind zudem die Wurzeln der Pflanzen gegen Frost geschützt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:19 Uhr
1 min.
Autos stoßen im Erzgebirge frontal zusammen
Zwei Autos sind in Blumenau frontal zusammengestoßen.
Bei dem Unfall in Blumenau entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.
Babette Zaumseil
12.09.2025
3 min.
Heizsaison startet bald? Tipps für einen gelungenen Start
Wenn die Heizsaison beginnt, kann man mit ein paar einfachen Handgriffen für mehr Wärme in der Wohnung sorgen.
Die Heizperiode beginnt üblicherweise Anfang Oktober. Doch bereits vorher kann es frisch und kühl sein. Was man jetzt unternehmen kann, um die Heizung optimal auf den Start vorzubereiten.
14:20 Uhr
3 min.
Baum blockiert Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Das sind die ersten Fotos
Update
Ein Baum ist zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten liegt der Bahnverkehr lahm.
Ein Baum auf den Gleisen behindert seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz. Fahrgäste wurden aus einem RB 30 evakuiert.
Thomas Kaufmann, Frank Hommel, Cornelia Schönberg
10.09.2025
3 min.
Kohlenmonoxid und Gas: Für wen sind Warnmelder sinnvoll?
Sie haben eine Gastherme daheim? Ein CO-Warnmelder kann helfen, sich besser vor einer Kohlenmonoxidvergiftung zu schützen.
Rauchmelder sind in Wohngebäuden Pflicht. Warnmelder, die auf Kohlenmonoxid oder Gas reagieren, nicht. In welchen Fällen sie dennoch sinnvoll sind und was bei ihrer Installation zu beachten ist.
Mehr Artikel